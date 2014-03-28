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У владивостокцев появилась возможность развивать финансовую грамотность в игровой форме
Интеллектуальные клубы набирают все большую популярность у молодежи столицы Приморья. Раз в месяц во Владивостоке проходит встреча Клуба Богатого Папы "RICH DAD". На мартовской игре побывал корреспондент Zrpress, где в игровом формате ее участники научились планировать личные финансы, зарабатывать больше денег, вкладывать инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, и даже планировать семейный бюджет.
В клубе формируется сообщество развивающихся и целеустремленных людей, которые стремятся грамотно распоряжаться своими финансами и делают для этого конкретные шаги, повышая свое благосостояние. Как отметил корреспондент Zrpress.ru, пообщавшись с участниками встречи, большинство из них на себе испытали изменение мышления в отношении денег, инвестиций и рисков в реальной жизни.
«Наши регулярные встречи дают свои результаты: игроки выстраивают стратегии и применяют уже известные знания на практике. В этот раз уже через час игры определился первый победитель. В качестве приза он получила книгу Р.Кийосаки и возможность бесплатной консультации», - рассказал руководитель клуба, независимый финансовый советника Вячеслав Картамышев.
После интенсивного бега по «крысиным бегам» участников ждал кофе-брейк и вкусный торт «Денежный поток», приготовленный специально для этого мероприятия.
Напомним, Кийосаки-клуб был открыт во Владивостоке в сентябре 2013 года. Сейчас этот место, объединяющее как предпринимателей с опытом, так и новичков. Цели и задачи клуба: Повышение уровня свободы и благосостояния людей через образование и плодотворное общение.
Игру «Денежный поток» придумал Роберт Кийосаки, автор серии международно-признанных книг о стратегиях бизнеса и личностном росте.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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