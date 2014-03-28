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Во Владивостоке "Ростелеком" и Paramount Channel проводят закрытый кинопоказ

28 Марта 2014, 11:53 | Владивосток

«Ростелеком» и телеканал Paramount Channel проводят беспрецедентную акцию – серию закрытых показов фильмов из золотой коллекции студии Paramount. Зрители из Краснодара и Омска уже увидели лучшее кино знаменитой голливудской студии. Для жителей Владивостока кинопоказ пройдет 31 марта в кинотеатре «Владивосток» (ул. Трамвайная, 16).

Закрытый показ включает два киносеанса, подарки и другие сюрпризы для участников. Во время перерыва гости смогут ознакомиться с сервисами, услугами и новыми возможностями «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» в специальной демонстрационной зоне.

Все желающие могут стать участниками закрытых показов совершенно бесплатно. Для этого необходимо заранее пройти регистрацию на сайте paramountchannel.ru

Телеканал Paramount Channel – это огромная библиотека лучших фильмов одной из старейших студий Голливуда – Paramount Pictures. Все от мелодрам до лучших боевиков создано для зрителей знаменитыми режиссерами, актерами и продюсерами. Paramount Channel доступен 24 часа в сутки на эксклюзивных правах только в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком.

«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже более 2 млн. семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой и перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Новый сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: Ростелеком 



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