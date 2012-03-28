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Во Владивостоке появится памятник генерал-губернатору
ВЛАДИВОСТОК, 22 марта, ZRPRESS. Памятник графу Муравьёву-Амурскому появится во Владивостоке в сквере его имени (на пересечении улиц Суханова и Лазо). Работа над мемориальным комплексом началась по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Памятник будет создан в классическом стиле.
Отлитую в бронзе четырёхметровую фигуру генерал-губернатора Восточной Сибири планируется установить на высоком постаменте: Муравьев-Амурский в парадном кителе и со свитком в руке - Айгунским договором, благодаря которому Россия получила огромный массив приамурских земель - смотрит на бухту Золотой Рог. На стене позади монумента появятся барельефы, представляющие некоторые исторические сцены того времени, в том числе, подписание судьбоносного договора между Россией и Китаем, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока.
"Золотой Рог".
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