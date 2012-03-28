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Театр оперы и балета во Владивостоке потребовал виртуозной работы от строителей
Объекты саммита АТЭС, один за другим, готовятся к новоселью. Одним из последних в программе появился театр оперы и балета – какая же «восточная столица» без него?
Для жителей Владивостока 1 сентября ознаменуется не только началом учебного года. В первый день осени будет сдан в эксплуатацию строящийся в рамках подготовки к саммиту АТЭС театр оперы и балета у южного конца моста через бухту Золотой Рог, на улице Фастовской.
Уже завершены все основные монолитные работы, в конструкцию театра уложено в приделах 23 тысячи кубов бетона, примерно 3 тысячи кубов арматуры. Строительство постепенно перемещается внутрь здания, где ведется прокладка всех инженерных коммуникаций, а также монтаж технологического оборудования сцены. После того, как будет выстроено все здание, специалисты займутся наладкой звука. Им предстоит нелегкая работа: звук со сцены должен дойти до каждого зрителя. Одновременно начнется облагораживание территории вокруг театра.
По словам генерального директора ООО «Аркада» Евгения БАХТЕЕВА, бесснежная зима значительные коррективы в строительство не внесла, но из-за промерзания грунта возникли сложности с прокладкой коммуникаций. А скалистая почва повлияла на темпы строительства на начальном этапе: чтобы догнать сроки, рабочие трудились в несколько смен. Сейчас работа пойдет круглыми сутками, ведь строительная компания должна возвести театр оперы и балета за рекордное время. В январе 2010 года на этом месте еще располагались частные усадьбы, а в сентябре этого года в холле нового храма искусств должны появиться первые зрители.
Современное семиэтажное здание театра площадью 29400 квадратных метров, возводимое по омскому проекту, сложно принять за классическое здание театра с колоннами, барельефами и арками. Зато два зала на 300 и 1500 зрителей и построены в виде традиционной подковы - как объяснил Евгений Бахтеев, такая форма сохраняет звук внутри стен. Театр оснащается в соответствии с последними технологиями. Например, сцена большого зала будет изменяться в длину и ширину, а малый зал малого оборудован дополнительной сценой для цирковых представлений и кабаре. Кстати, все, что связано с технологическим оборудованием театра, будет немецкого, корейского и японского производства, в России таких аналогов нет. Благодаря современному световому и звуковому оборудованию в театре можно будет создавать сложные постановки.
Не раз звучали претензии, в том числе и со страниц «ЗР», к архитектурному образу нового приморского театра.
- Почему мы отказались от классического вида театра? Во-первых, это современный театр оперы и балета, во-вторых, весь проект помогает акустическим особенностям, в нем ничего лишнего. Этим он отличается от тех театров, которые были построены в XVIII-XIX веках, - считает заместитель директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» Сергей ЗАПОРОЖЕЦ. – Здание представляет собой конструкцию в виде куба в кубе. А здание расположено таким образом, что его будет видно со всех точек города. Увидите театр в ночном освещении и согласитесь – он будет красив и своеобразен.
Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".
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