ДВФУ может стать площадкой для формирования кластера российских ядерных технологий в АТР

Очередное заседание Совета Программы развития ДВФУ состоялось в университете 27 февраля.

На заседании впервые была представлена презентация базового проекта «Ядерные технологии, радиационная и экологическая безопасность». Проект планируется запустить в ДВФУ в партнерстве с госкорпорацией «Росатом», МЧС России, Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики и Дальневосточным отделением Российской Академии Наук.

Основной партнер проекта — «Росатом» — в свое время обозначил одним из своих ключевых направлений «экспансию российских ядерных технологий в страны АТР». На этом пути главной целью проекта обозначено формирование в АТР кластера ядерных технологий, радиационной и экологической безопасности на площадке ДВФУ.

Кластер, который предполагается развернуть на площадке Федерального университета, представляет собой объединение науки, образования, производства, развития ядерных технологий, радиационной и экологической безопасности. Создание такого кластера позволит совершить серьезный прорыв и в научной сфере — проект подразумевает не только подготовку университетом кадров для «Росатома», но и проведение совместных научных исследований, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Кроме того, предполагается обучение не только российских студентов, но и иностранных — в ближайшее время начнется обучение русскому языку вьетнамских студентов с дальнейшей их подготовкой по направлениям, связанным с ядерной и радиационной тематикой.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.