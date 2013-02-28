Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Молодежи во Владивостоке сказали: "Imagine. Believe. Go!"
27 февраля в ДВФУ прошла традиционная конференция молодежного проекта «Модель ООН на Дальнем Востоке. Руководители проекта объявили о начале Весенних мастер-классов на английском языке «Imagine. Believe. Go!».
Помимо владивостоксого, клубы молодежного проекта ООН существуют в Хабаровске и Благовещенске, предполагается развитие подобного проекта и в Фокино. Работа молодежи в рамках проекта ООН, на Дальнем Востоке не раз удостаивалась наград, а в этом году завоевала престижную премию «Аякс», а также получила звание «Лучший молодежный проект в России».
Целью конференции было привлечение новых участников клуба. Выступить перед новоиспеченными членами организации пришли многие высокопоставленные лица. Среди них, вице-консул Генерального консульства Японии Танако РЭИКО. Она выразила большие надежды на развитие этого молодежного проекта, а так же рассказала о перспективах сотрудничества представительства данной организации в регионе с Японией. Кстати организация и сейчас ведет активную деятельность на международном уровне. «Молодежная модель ООН участвует во всех крупных мероприятиях России и мира», - подчеркнул начальник управления по делам молодежи Приморского края Александр КАЙДОНОВИЧ. Нужно заметить, что он единственный, кто выступил перед зрителями на русском языке.
Не так давно по содействию клуба был организован молодежный форум АТЭС, а его исполнительный директор Андрей КАЗИНЕЦ участвовал в Парламентском Форуме, проходившем в январе этого года на острове Русском.
В течение целого месяца участники проекта смогут посетить 25 лекций и тренингов по таким темам, как: лидерство, ораторское искусство, организация работы в команде, системное мышление, техника ведения переговоров, теория игр и тайм-менеджмент. Мастер-классы завершатся конференцией, участники которой смогут применить все полученные знания на практике.
Сусанна МАНУКЯН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
бла бла бла