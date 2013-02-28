Молодежи во Владивостоке сказали: "Imagine. Believe. Go!"

27 февраля в ДВФУ прошла традиционная конференция молодежного проекта «Модель ООН на Дальнем Востоке. Руководители проекта объявили о начале Весенних мастер-классов на английском языке «Imagine. Believe. Go!».

Помимо владивостоксого, клубы молодежного проекта ООН существуют в Хабаровске и Благовещенске, предполагается развитие подобного проекта и в Фокино. Работа молодежи в рамках проекта ООН, на Дальнем Востоке не раз удостаивалась наград, а в этом году завоевала престижную премию «Аякс», а также получила звание «Лучший молодежный проект в России».

Целью конференции было привлечение новых участников клуба. Выступить перед новоиспеченными членами организации пришли многие высокопоставленные лица. Среди них, вице-консул Генерального консульства Японии Танако РЭИКО. Она выразила большие надежды на развитие этого молодежного проекта, а так же рассказала о перспективах сотрудничества представительства данной организации в регионе с Японией. Кстати организация и сейчас ведет активную деятельность на международном уровне. «Молодежная модель ООН участвует во всех крупных мероприятиях России и мира», - подчеркнул начальник управления по делам молодежи Приморского края Александр КАЙДОНОВИЧ. Нужно заметить, что он единственный, кто выступил перед зрителями на русском языке.

Не так давно по содействию клуба был организован молодежный форум АТЭС, а его исполнительный директор Андрей КАЗИНЕЦ участвовал в Парламентском Форуме, проходившем в январе этого года на острове Русском.

В течение целого месяца участники проекта смогут посетить 25 лекций и тренингов по таким темам, как: лидерство, ораторское искусство, организация работы в команде, системное мышление, техника ведения переговоров, теория игр и тайм-менеджмент. Мастер-классы завершатся конференцией, участники которой смогут применить все полученные знания на практике.

Сусанна МАНУКЯН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.