www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

ДВФУ выиграл сразу 4 гранта Российского гуманитарного научного фонда

28 Февраля 2013, 09:23 | Владивосток

Российский гуманитарный научный фонд подвел результаты конкурсов по проектам на 2013 год. Ученые ДВФУ выиграли 4 гранта, причем три из них приходятся на Школу гуманитарных наук.  Директор ШГН, профессор  Феликс Ажимов получил поддержку по двум проектам. 

– В гуманитарной реальности конечный продукт научных исследований – это текст, публикация. Поэтому научно-исследовательский проект «Методологические стратегии гуманитарного познания: историзм, герменевтика, междисциплинарный синтез», руководителем которого я являюсь, предполагает ряд публикаций в научных журналах, а также командировки участников проекта, которые живут и работают в разных городах России, – объяснил Феликс Евгеньевич. – Исследования будут посвящены проблемам специфики гуманитарного познания, междисциплинарной коммуникации. Сейчас остро стоит необходимость консолидации представителей разных областей гуманитаристики, и наша задача – смоделировать процесс возникновения новых научных дисциплин с тем чтобы наука продолжала выполнять свою задачу – способствовать улучшению жизни общества. Современная наука не может жить в келье, она возникает в процессе междисциплинарных дискуссий ученых.

Второй грант, выигранный  профессором Ажимовым, предназначен для проведения конференции «Конвенция как методологическая стратегия социально-гуманитарного знания в контексте культурно-исторического подхода», сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Желание провести конференцию есть практически у каждого ученого: рассказать о своей научной теме, послушать, что о ней думают его коллеги из других вузов… При этом конференция – всегда затратное мероприятие, поскольку необходимо встретить и разместить иногородних участников, позаботиться о их питании, по итогам опубликовать материалы. Поэтому официальная политика в нашей Школе такова: конференции нужно проводить за счет грантовой поддержки.  Это важно и для статуса конференции. Особенно приятно, что в этом году две конференции Школы гуманитарных наук получают поддержку РГНФ, – рассказал директор ШГН.  

Речь идет о LIII Региональной археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых, оргкомитет которой возглавляет заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и антропологии ДВФУ Николай Крадин.

– На конференции к нам приезжают известные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, других образовательных центров России. И всегда мы стремимся их пребывание во Владивостоке сделать максимально насыщенным: это и открытые лекции, и мастер-классы, и встречи с аспирантами. Таким образом каждая конференция запоминается студентам и преподавателям ДВФУ надолго, – прокомментировал это направление заместитель директора ШГН Кирилл Колесниченко.

Четвертый проект, выигравший грант РГНФ, называется «Психологические защиты и стратегии совладания с тревогой смерти в юношеском возрасте». Его автор Светлана Попова работает в Школе педагогики ДВФУ (г. Уссурийск). О нем мы расскажем несколько позже.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  грант 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru