ДВФУ выиграл сразу 4 гранта Российского гуманитарного научного фонда

Российский гуманитарный научный фонд подвел результаты конкурсов по проектам на 2013 год. Ученые ДВФУ выиграли 4 гранта, причем три из них приходятся на Школу гуманитарных наук. Директор ШГН, профессор Феликс Ажимов получил поддержку по двум проектам.

– В гуманитарной реальности конечный продукт научных исследований – это текст, публикация. Поэтому научно-исследовательский проект «Методологические стратегии гуманитарного познания: историзм, герменевтика, междисциплинарный синтез», руководителем которого я являюсь, предполагает ряд публикаций в научных журналах, а также командировки участников проекта, которые живут и работают в разных городах России, – объяснил Феликс Евгеньевич. – Исследования будут посвящены проблемам специфики гуманитарного познания, междисциплинарной коммуникации. Сейчас остро стоит необходимость консолидации представителей разных областей гуманитаристики, и наша задача – смоделировать процесс возникновения новых научных дисциплин с тем чтобы наука продолжала выполнять свою задачу – способствовать улучшению жизни общества. Современная наука не может жить в келье, она возникает в процессе междисциплинарных дискуссий ученых.

Второй грант, выигранный профессором Ажимовым, предназначен для проведения конференции «Конвенция как методологическая стратегия социально-гуманитарного знания в контексте культурно-исторического подхода», сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Желание провести конференцию есть практически у каждого ученого: рассказать о своей научной теме, послушать, что о ней думают его коллеги из других вузов… При этом конференция – всегда затратное мероприятие, поскольку необходимо встретить и разместить иногородних участников, позаботиться о их питании, по итогам опубликовать материалы. Поэтому официальная политика в нашей Школе такова: конференции нужно проводить за счет грантовой поддержки. Это важно и для статуса конференции. Особенно приятно, что в этом году две конференции Школы гуманитарных наук получают поддержку РГНФ, – рассказал директор ШГН.

Речь идет о LIII Региональной археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых, оргкомитет которой возглавляет заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и антропологии ДВФУ Николай Крадин.

– На конференции к нам приезжают известные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, других образовательных центров России. И всегда мы стремимся их пребывание во Владивостоке сделать максимально насыщенным: это и открытые лекции, и мастер-классы, и встречи с аспирантами. Таким образом каждая конференция запоминается студентам и преподавателям ДВФУ надолго, – прокомментировал это направление заместитель директора ШГН Кирилл Колесниченко.

Четвертый проект, выигравший грант РГНФ, называется «Психологические защиты и стратегии совладания с тревогой смерти в юношеском возрасте». Его автор Светлана Попова работает в Школе педагогики ДВФУ (г. Уссурийск). О нем мы расскажем несколько позже.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.