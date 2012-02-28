www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.2 р. 100 JPY: 60.92 р.
EUR: 79.36 р. 10 CNY: 99.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Острову Русскому нужен водовод

28 Февраля 2012, 17:06 | Владивосток

Современная опреснительная установка заработала на Русском острове. Новый опреснитель не имеет аналогов в России и способен обеспечить чистой питьевой водой 50 тысяч человек.

Вместо старого метода выпаривания для вывода соли из морской воды в установке используется высокое давление. На выходе получают воду, соответствующую санитарным нормам, в которой сохранены все полезные микроэлементы. Подать воду в корпуса Дальневосточного федерального университета строители планируют к лету.

Однако полпред Виктор ИШАЕВ в докладе председателю правительства высказался за необходимость строительства водовода на остров. По его мнению, необходима резервная система водоснабжения острова, одной опреснительной установки недостаточно для бесперебойного снабжения качественной водой. Владимир ПУТИН заверил полпреда в том, что он готов лично участвовать в решении озвученных проблем, сообщает пресс-служба полпредства.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru