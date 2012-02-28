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Острову Русскому нужен водовод
Современная опреснительная установка заработала на Русском острове. Новый опреснитель не имеет аналогов в России и способен обеспечить чистой питьевой водой 50 тысяч человек.
Вместо старого метода выпаривания для вывода соли из морской воды в установке используется высокое давление. На выходе получают воду, соответствующую санитарным нормам, в которой сохранены все полезные микроэлементы. Подать воду в корпуса Дальневосточного федерального университета строители планируют к лету.
Однако полпред Виктор ИШАЕВ в докладе председателю правительства высказался за необходимость строительства водовода на остров. По его мнению, необходима резервная система водоснабжения острова, одной опреснительной установки недостаточно для бесперебойного снабжения качественной водой. Владимир ПУТИН заверил полпреда в том, что он готов лично участвовать в решении озвученных проблем, сообщает пресс-служба полпредства.
"Золотой Рог".
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