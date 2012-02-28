Владивосток - не самый аккуратный город России

В сотне самых благоприятных для жизни городов страны Владивосток на 99-м месте по данным за 2011 год Института территориального планирования «Урбаника» (см. top-antropos.com). Найти подтверждение столь печальному выводу нетрудно: достаточно выйти на улицу и осмотреться. И виновны в этом не столько городские власти или управляющие компании, а сами жители.

Примеров нечистоплотности горожан предостаточно. Окурки, бутылки, полиэтиленовые пакеты «сознательные» граждане бросают прямо на тротуар или дорогу, не обращая внимания на стоящую рядом урну. Проходящие мимо равнодушно наблюдают за происходящим. Но больше всего от засилья мусора страдают дворы и подъезды жилых домов.

Возможно, проблема была бы не столь острой, если бы для ее решения активно использовались административные ресурсы. Например, в Европе давно отработана система штрафов за засорение городских улиц. Обычно наших туристов шокирует тот факт, что за брошенный на землю окурок им делается выговор и угрожает довольно существенное наказание.

У нас подобные штрафы тоже предусмотрены. Согласно закону Приморского края «Об административных правонарушениях» и Правилам санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты, во Владивостоке брошенный мимо урны окурок, неубранные за любимой собачкой какашки или строительный мусор влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. Однако следить за выполнением этих правил и назначать штрафы у нас просто некому. Разве что неравнодушный к чистоте сотрудник полиции составит на нарушителя протокол, направив его на рассмотрение административной комиссии. Ну а если антисанитарные действия совершаются не на улице, а за железными дверями подъезда?

Народная мудрость гласит: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Но несознательные граждане рассуждают иначе: мы платим, вот пусть за нами и убирают! И выгуливают в подъездах домашних питомцев, захламляют лестничные клетки отслужившей свое мебелью и строительным мусором.

- Между тем, согласно пункту 3.6 муниципального правового акта №297 от 5.04.2011 г., вывоз строительного мусора является обязанностью жильцов, производящих ремонт или перепланировку квартир, а вовсе не управляющих компаний, - сообщила «ЗР» председатель административной комиссии Ленинского района Светлана ВИЛЬГЕРМАН. – Но, чтобы мы могли наложить на захламившего лестничную клетку жильца административное взыскание, соседи должны обратиться с заявлением к участковому уполномоченному или в управляющую компанию.

- Но, как правило, жильцы ограничиваются телефонными звонками в управляющую компанию, требуя воздействовать на нерадивого соседа. Но у нас нет таких полномочий - составлять протоколы об административных правонарушениях, к которым относится складирование мусора или выгул домашних животных в неустановленных местах, - заявила заместитель генерального директора УК Ленинского района Елена ОБЫТОЦКАЯ. – Необходимо заявление от жильцов, в котором должно быть не менее трех подписей, свидетельствующих, что именно из этой квартиры был выброшен мусор. К этому заявлению мы составляем сопроводительное письмо и направляем в полицию или в административно-территориальное управление, которое также имеет право составлять протоколы для вызова правонарушителей на административную комиссию. Мы можем помочь жильцам составить такое заявление и составить акт, но в нем должны быть и их подписи.

Однако и обращение в полицию редко приносит желаемый результат. Придет участковый разок-другой и, не застав виновника дома, спустит дело на тормозах.

Есть претензии к полицейским и у административной комиссии. По словам Светланы Вильгерман, явка на заседания комиссии по протоколам, составленным службой полиции, практически нулевая. Полицейские составляют протоколы в основном на выходцев из Средней Азии, у которых нет ни прописки, ни постоянного места работы. В общем, штрафуй - не штрафуй - взять с них нечего. Другое дело - юридические и должностные лица. Здесь и явка стопроцентная и штрафы более весомые: на юридических лиц - от 50 до 80 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей (сравните с 1-3 тыс. рублей штрафа для граждан).

Вероятно, поэтому все грехи сваливают на управляющие компании - с них есть что взять. Хотя не из собственных же карманов коммунальщики платят штрафы. И чем больше их штрафуют, тем меньше у них остается средств на содержание домового хозяйства.

Но не приведи бог, обратиться за помощью к пожарной инспекции – сам же на этом и погоришь. То, что захламление лестничной клетки ящиками, коробками, строительным мусором, старой мебелью создает повышенную опасность, должно быть известно каждому. А тем, кто забыл, напомним о восьми погибших сотрудницах Сбербанка в 2006 году.

Так вот, если в былые времена между ЖЭКами и пожарной инспекцией было взаимодействие и домоуправ мог обратиться в инспекцию с просьбой воздействовать на захламившего лестничную клетку жильца, то сейчас пожарные за прегрешения жильцов штрафуют УК. Даже в том случае, если управляющая компания сама обратилась к ним с заявлением. Мотивируя тем, что раз вы обслуживаете этот дом, вы и разбирайтесь!

В итоге для управляющих компаний создается патовая ситуация: если она самовольно уберет выставленный на площадку ящик или шкаф, хозяин вправе подать на нее в суд – покусились на его собственность! Если не уберет – схлопочет штраф от пожарных. В итоге все просто закрывают на это глаза. Ну а если в доме возникнет пожар? Если погибнут люди? Кто за это ответит?

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, "Золотой Рог".