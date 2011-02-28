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Во Владивостоке прошел "топливный" митинг
Гражданский митинг за снижение цен на топливо, тариф ЖКХ и недопущение последующего роста собрал 27 февраля во Владивостоке около 400 человек, считают его организаторы. Правоохранительные органы, правда, говорят только о 170 участниках.
Несмотря на то что перед митингом цена бензина упала на 1,5 рубля, организаторы решили не отказываться от проведения, полагая, что в ближайшее время картина с топливом снова поменяется.
Среди тезисов резолюции значилось требование отправить в отставку руководство Федеральной антимонопольной службы. В документе также были отражены заявленные ранее требования введения льготного режима для Дальнего Востока на перевозку топлива и снижения ставки акцизов для внутреннего рынка. По мнению пришедших на митинг, проблема требует постоянного внимания, а не разового снижения. Политических требований не звучало.
Цены на дизельное топливо и бензин в Приморье, как и в целом по стране, заметно росли с декабря 2010-го по январь 2011 года. Снижение началось после вмешательства в ситуацию в феврале этого года Председателя Правительства РФ Владимира ПУТИНА и ФАС. В Приморье управление ФАС запросило соответствующие пояснения у двух крупнейших участников регионального топливного рынка, а губернатор края заявил, что администрация примет адекватные меры. Как ранее сообщили в пресс-службе краевой администрации, розничные цены на автомобильное топливо в Приморье за последние две недели снизились на 1-1,5 рубля. По мнению специалистов, автомобильное горючее на АЗС региона будет продолжать дешеветь.
Досье "ЗР"
Рост цен на продовольствие является результатом антикризисной политики наравне с дальнейшим усугублением ситуации с доходами населения. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). В России росту цен на продукты содействуют высокие мировые цены на нефть, обеспечивающие материальную базу для развития спекуляций. Прибыль сырьевых монополий идет не на развитие экономики, а на поддержание разоряющих национальный рынок продовольственных спекуляций.
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