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Во Владивостоке прошел "топливный" митинг

28 Февраля 2011, 22:32 | Владивосток

Гражданский митинг за снижение цен на топливо, тариф ЖКХ и недопущение последующего роста собрал 27 февраля во Владивостоке около 400 человек, считают его организаторы. Правоохранительные органы, правда, говорят только о 170 участниках.

Несмотря на то что перед митингом цена бензина упала на 1,5 рубля, организаторы решили не отказываться от проведения, полагая, что в ближайшее время картина с топливом снова поменяется.

Среди тезисов резолюции значилось требование отправить в отставку руководство Федеральной антимонопольной службы. В документе также были отражены заявленные ранее требования введения льготного режима для Дальнего Востока на перевозку топлива и снижения ставки акцизов для внутреннего рынка. По мнению пришедших на митинг, проблема требует постоянного внимания, а не разового снижения. Политических требований не звучало.

Цены на дизельное топливо и бензин в Приморье, как и в целом по стране, заметно росли с декабря 2010-го по январь 2011 года. Снижение началось после вмешательства в ситуацию в феврале этого года Председателя Правительства РФ Владимира ПУТИНА и ФАС. В Приморье управление ФАС запросило соответствующие пояснения у двух крупнейших участников регионального топливного рынка, а губернатор края заявил, что администрация примет адекватные меры. Как ранее сообщили в пресс-службе краевой администрации, розничные цены на автомобильное топливо в Приморье за последние две недели снизились на 1-1,5 рубля. По мнению специалистов, автомобильное горючее на АЗС региона будет продолжать дешеветь.

Досье "ЗР"

Рост цен на продовольствие является результатом антикризисной политики наравне с дальнейшим усугублением ситуации с доходами населения. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). В России росту цен на продукты содействуют высокие мировые цены на нефть, обеспечивающие материальную базу для развития спекуляций. Прибыль сырьевых монополий идет не на развитие экономики, а на поддержание разоряющих национальный рынок продовольственных спекуляций.

Автор: Анастасия Загоруйко
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