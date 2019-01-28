На заседании суда по делу экс-мэра Владивостока выступил неожиданный свидетель

Стороне защиты слова свидетеля очень понравились

Экс мэр-Владивостока Игорь пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях:

«В новом году наши судебные заседания начались, так сказать, с «культурной темы». В качестве свидетеля защиты выступала общественный деятель, советник ректора по развитию общественных связей в ДВФУ Marina Barinova. Ей пришлось отвечать на вопросы обвинения о нюансах финансирования строительства некоторых памятников Владивостока и других культурных объектов города. Что она и сделала достойно. Считаю излишним распространяться о своей благотворительной деятельности, она любит тишину. Но Марине Ивановне хочу сказать спасибо за то, что она в суде осветила эту сферу моей жизни».



