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На заседании суда по делу экс-мэра Владивостока выступил неожиданный свидетель
28 Января 2019, 17:52 | Владивосток
Стороне защиты слова свидетеля очень понравились
Экс мэр-Владивостока Игорь пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях:
«В новом году наши судебные заседания начались, так сказать, с «культурной темы». В качестве свидетеля защиты выступала общественный деятель, советник ректора по развитию общественных связей в ДВФУ Marina Barinova. Ей пришлось отвечать на вопросы обвинения о нюансах финансирования строительства некоторых памятников Владивостока и других культурных объектов города. Что она и сделала достойно. Считаю излишним распространяться о своей благотворительной деятельности, она любит тишину. Но Марине Ивановне хочу сказать спасибо за то, что она в суде осветила эту сферу моей жизни».
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