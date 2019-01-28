Дума Владивостока утвердила стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот

Дума города Владивостока 28 января, приняла муниципальный правовой акт, который установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья для детей-сирот. Она установлена в размере 116 778 рублей за квадрат в домах старше пяти лет и 106 884 рублей – не старше пяти лет.

Перед депутатами с докладом выступил первый заместитель главы администрации города Константин Лобода. Он объяснил, по какому принципу специалисты мэрии рассчитывали стоимость квадратного метра. В первую очередь был проведен подробный мониторинг продажи жилья, в расчет брались средние цены на квартиры во Владивостоке. Также важно, чтобы приобретаемые квартиры были не меньше 30 квадратных метров, в каждой из них имелись санузел, прихожая, кухня. Все эти условия прописаны в муниципальном правовом акте.

Определение стоимость квадратного метра жилья – начальный этап большой работы по предоставлению квартир и домов детям-сиротам Владивостока. Она проходит в рамках реализации Закона Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края». Напомним, с 1 января 2019 года полномочия по формированию жилфонда для сирот и предоставлению им квартир или домов передано муниципалитетам, раньше это было в ведении краевых властей.

В администрации Владивостока уже приступили к реализации проекта. Уполномоченным органом по закупке квартир стало управление по учету и распределению жилой площади. Проверку аукционной документации проведет управление конкурентной политики и закупок.

«Настоятельно рекомендую не тянуть с решением поставленных перед нами задач, чтобы дети-сироты максимально быстро получили полагающееся им по закону жилье, - обратился к специалистам мэрии Олег Гуменюк. – Это серьезная и важная задача. Если не уложиться в срок, средства, которые выделяются, останутся неосвоенными, а десятки молодых ребят так и останутся без жилья. Этого допустить нельзя. Также вопрос на особом контроле у губернатора».

Планируется, что в этом году уже на первом этапе реализации программы обладателями своего жилья в рамках краевого закона о детях-сиротах станут не менее 20 жителей Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.