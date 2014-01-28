Во Владивостоке Высоцкому читали его стихи и пели песни

Во Владивостоке, в субботу, 25 января, в сквере театра им. Горького состоялось празднование 76-го дня рождения Владимира Высоцкого - поэта, актера и автора-исполнителя песен.

Поклонники его творчества, сообщает сайт Vl.Ru, собрались возле памятника артисту, открытого в июле прошлого года. Зрителям рассказали, как однажды Высоцкий посетил Владивосток. Это был единственный визит поэта, выступления которого проходили тогда в Пушкинском театре. «Во Владивосток Владимира Высоцкого привезли моряки китобойной флотилии. Приехали в Москву и уговорили его. Вот такая существует легенда», - пояснил Сергей Соловьев, директор городской библиотечной сети Владивостока. В Театральном сквере организаторы мероприятия составили экспозицию, посвященную артисту, где были представлены сборники стихов Высоцкого и виниловые пластинки с его песнями. Некоторые из пластинок крутили на специально установленном проигрывателе. На встрече действовал режим открытого микрофона. Каждый желающий мог прочитать стихи поэта и спеть любимые песни. Среди зрителей были и те, кто видел артиста вживую, присутствовал на его концертах и сегодня поделился своими воспоминаниями. Многие, подходившие к микрофону, читали стихи собственного сочинения…