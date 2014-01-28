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Нервы владивостокцев 30 января испытают на прочность
В четверг, 30 января, будет проведена техническая проверка системы оповещения Владивостока.
В департаменте гражданской защиты Приморского края сообщили, что в городе проведена частичная реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
«Вместо устаревшей аппаратуры оповещения здесь установлен новый комплекс технических средств оповещения П-166, 30 электросирен и 30 уличных громкоговорителей. К настоящему моменту все монтажные и пуско-наладочные работы завершены», - рассказал директор департамента Валентин Басаргин.
Проведение технической проверки установленного оборудования запланировано на 30 января с 11:00 до 12:00.
Руководство департамента напоминает, что обычно звук сирены означает сигнал «Внимание Всем!». На этот раз жителям нечего опасаться.
«Услышав такой сигнал, жители города и края должны включить телевизионные и радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения. В этот раз приморцам никуда бежать и ничего включать не придется. 30 января мы лишь проверим работоспособность нового оборудования», - отметил Валентин Басаргин.
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