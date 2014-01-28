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У жителей Владивостока массово двоится в глазах
В столице Приморья участились случаи, когда жильцы получают по две платежки от разных управляющих компаний
Борьба за управление жилым фондом идет нешуточная – со сбором компромата на конкурентов, фальсификацией договоров и вбрасыванием двойных (а то и тройных) квитанций в почтовые ящики. Суммы за коммунальные платежи в них указаны те же самые, но платить предлагается разным управляющим компаниям. Что в таком случае делать жильцам? Заплатишь одной - другая объявит тебя должником…
На сей раз, как и три года назад, на рассылке жильцам двойных квитанций засветились управляющие компании с очень схожими названиями - НП УК «Эгершельд» и ООО «НП УК Эгершельд».
Напомним, что ООО «НП УК Эгершельд» появилось в октябре 2010 года - вскоре после того, как учредители НП УК «Эгершельд», возглавляемой небезызвестным во Владивостоке экс-депутатом городской думы Вадимом ГЛАЗУНОВЫМ (снискал известность тем, что откусил кусок уха у своего заместителя), проголосовали за его смещение с должности руководителя организации и назначение нового директора.
Учредителей не устраивало не только то, что Вадим Глазунов на тот момент находился под следствием и фактически не мог руководить компанией, но и то, как обстояли дела в «Эгершельде». В частности, учредители не видели ни одного отчета, а деньги уходили в неизвестном направлении, в том числе и на пиар Глазунова как депутата Думы Владивостока.
Досье "Золотого Рога": В 2011 году Вадим Глазунов был приговорен к трем годам колонии общего режима по статье «покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере». На пару с депутатом Сергеем Сычевым предлагал директору строительной компании за вознаграждение в 5 млн рублей помочь с заключением 136-миллионного контракта с администрацией Владивостока на реконструкцию автодороги. Наказание отбывал в Иркутской области. В феврале 2013 года за примерное поведение был освобожден досрочно.
С появлением компании-клона – ООО «НП УК Эгершельд» - между учредителями НП УК «Эгершельд» начались судебные тяжбы, а после ареста В. Глазунова и возникших у НП УК «Эгершельд» серьезных проблем обслуживаемые им дома начало подбирать под себя ООО «НП УК Эгершельд». Это вызвало появление в почтовых ящиках жильцов «двойных квитанций».
В администрации Владивостока людей заверяли, что переход от НП УК «Эгершельд» к ООО «НП УК Эгершельд» полностью легитимен. Мол, необходимость подобной реорганизации объясняется тем, что НП (некоммерческое партнерство) – это устаревшая форма управляющих компаний и обслуживать дома должны фирмы – ООО. Смущала лишь спешка, в которой проходил процесс перевода домов от одной компании к другой. И вновь дежавю…
В прокуратуру Фрунзенского района Владивостока обратился один из жильцов дома №44 по пр-ту Красного Знамени с жалобой на появление двойных платежных квитанций за одни и те же услуги. Оказалось, что еще в июле прошлого года жители дома приняли решение о прекращении договора управления с НП УК «Эгершельд» и утверждении в качестве управляющей компании ООО «НП УК Эгершельд».
В связи с этим прокурор района обратился в суд для признания действий НП УК «Эгершельд» незаконными и запрета направления собственнику квартиры платежных квитанций.
Но от появления «двойных» платежек не застрахован никто. Как правило, подобное происходит, когда у многоквартирного дома меняется обслуживающая организация.
Во Владивостоке около 90 управляющих компаний, и порой путем фальсификации протоколов собраний собственников, договоров управления многоквартирными домами по 2-3 компании пытаются доказать свое право управлять одними и теми же домами.
У городских властей, сообщили в управлении по ЖКХ, практически нет рычагов давления на недобросовестных управленцев. Согласно законодательству, контроль за деятельностью управляющих компаний возложен на собственников жилья. Администрация Владивостока – один из них, но муниципальных квартир на сегодняшний день осталось менее 20%, поэтому права решающего голоса при выборе способа управления тем или иным жилым домом у нее, как правило, нет.
Управляющая компания имеет право взимать плату за жилищные услуги только в том случае, если она заключила договоры с собственниками помещений в многоквартирном доме на условиях, указанных в решении общего собрания собственников этого дома. Нередко собственники квартир не считают нужным подписывать договоры управления, а между тем наличие такого договора - гарантия того, что в случае судебных разбирательств гражданин, добросовестно оплачивающий жилищные услуги, всегда сможет доказать свою правоту.
- Когда нас спрашивают: «Кому платить, если пришло три квитанции?» - мы отвечаем: «С какой компанией заключен договор, той и платите», - пояснили в РКЦ. - Потому что бывают случаи мошенничества - когда организации, уже не имеющие права обслуживать данный дом, продолжают рассылать свои квитки. Причем в заложниках у недобросовестных предпринимателей оказываются не только сами жильцы, но и та управляющая, с которой у них заключен договор. Если часть людей платит по вторым квитанциям, происходит отток денежных средств, при этом ответственность за содержание жилья и безопасность проживания остается на компании, законно обслуживающей дом.
Если большинство собственников проголосует за новую управляющую компанию, в течение 30 дней она обязана заключить договор управления со всеми собственниками жилья, включая тех из них, кто не участвовал в голосовании. Уклонение от заключения договора не освобождает собственника от обязанности по внесению платы за жилое помещение.
Ранее управляющая домом компания обязана уведомить собственников квартир о том, что прекращает управление домом. Составляются акты передачи технической документации на многоквартирный дом, старые договоры с жильцами расторгаются и заключаются новые. При этом управлявшая домом организация обязана отчитаться перед собственниками жилья о собранных и использованных ею средствах. Все остатки средств должны быть перечислены на счет той управляющей компании, которая будет обслуживать дом.
Если собственники жилья заключили договор на обслуживание с новой организацией, а прежняя продолжает их забрасывать квитанциями об оплате своих услуг, следует обратиться в суд.
Согласно статье 161 п.9 Жилищного кодекса, многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. Поэтому обслуживание дома и выпуск двойных квитанций двумя организациями - грубое нарушение закона, а надзор за исполнением законов осуществляет прокуратура. Так, один из способов выяснить: чьи счета подлинные, а чьи «липовые» – обратиться с письменным заявлением в районную прокуратуру с требованием принять меры прокурорского реагирования.
Кроме того, как советуют наши эксперты, в случае появления «двойных квитанций» можно обратиться в антимонопольное управление.
Закон «О защите конкуренции» определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции. Так, статья 14 Закона устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение в отношении производителей товара.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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