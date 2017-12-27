www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.73 р. 100 JPY: 50.96 р.
EUR: 68.54 р. 10 CNY: 88.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивосток победил в народном голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018

27 Декабря 2017, 11:19 | Владивосток

Народное голосование завершилось в 7 часов утра, Владивосток вышел на первое место, опередив своего ближайшего конкурента - город Иркутск, на 254 голоса. По итогам голосования в шорт-лист городов-претендентов вошли также Красноярск, Тюмень и Таллин. Победитель будет объявлен 27 января 2017 года на конференции Тотального диктанта в Новосибирске.

Механизм выбора новой столицы диктанта состоит из 3х этапов: с 1 октября по 10 ноября проходил прием заявок от желающих городов-участников. С 13 ноября по 26 декабря 2017 года на официальном сайте проекта totaldict.ru было запущено голосование, где каждый мог повлиять на судьбу Тотального диктанта следующего года и выбрать столицу акции.

В итоге за города было отдано 99 872 голоса. Первое место занял Владивосток, набрав 25 952 голоса, «серебро» досталось Иркутску, набравшему 25 689 голосов. Борьба между двумя городами стала главной интригой первых выборов столицы диктанта. На третье место стремительно ворвался Красноярск, еще недавно боровшийся с Пермью за выход в топ-5, и набравший 7 744 голоса. Четвертую строчку заняла Тюмень с 7 690 голосами, а замкнул шорт-лист единственный зарубежный город в конкурсе – Таллин, набравший 6946 голосов.

«Это наш первый опыт выбора столицы Тотального диктанта и мы даже не могли ожидать, что внутри первой «шестерки» возникнет такая напряженная борьба: каждое утро мы наблюдали, как меняется расстановка сил среди претендующих на победу. Первое и второе место непрерывно делили между собой Иркутск и Владивосток. Тюмень и Таллин постоянно менялись местами в борьбе за «бронзу». За то, чтобы войти в пятерку лидеров непрерывно боролись Пермь и Красноярск. Но на этом интриги не прекратятся: главное решение нас ждет на конференции Тотального диктанта в январе», – комментирует результаты голосования руководитель проекта Ольга Ребковец.

Ровно месяц есть у представителей городов, вошедших в шорт-лист, чтобы подготовиться к презентации города на традиционной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года в Академпарке, и где жюри выберет победителя.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: голосование  владивосток  Тотальный диктант 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru