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Островные территории Владивостока будут развиваться по новому плану
Накануне нового года ОАО «Приморгражданпроект» по заданию администрации Владивостока завершило работы по корректировке генплана острова Русского. Его обновление потребовалось в связи с тем, что в итоге бурной строительной деятельности в преддверии саммита АТЭС здесь произошли серьезные градостроительные изменения. Развитие этой территории шагнуло далеко вперед, и в основной документ этого развития необходимо было заложить новые решения.
- Корректировка генплана о. Русского была связана с двумя основными моментами, - отметил главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ. – Это, прежде всего, корректировка генплана полуострова Саперного, потому что здесь будет концентрироваться основное население острова, и все главные решения по о. Русскому касаются именно полуострова. Здесь будут сконцентрированы предприятия, организации, комплексы. В основном это – Дальневосточный федеральный университет, ДВО РАН с океанариумом и природным парком. В перспективе на полуострове сможет жить порядка 100 тысяч человек. Корректировка связана с развитием транспортной сети, инженерных сетей и немного с изменениями по зонированию. В целом было выполнено продолжение той схемы зонирования, которую несколько лет назад утвердил Владимир ПУТИН. Сейчас мы просто вносим некоторые изменения по зонированию, транспорту, но они не столь принципиальны по отношению к утвержденному проекту планировки, которую для этой территории делал московский «Гипрогор». В генплане все это отражено.
Второй момент – это то, что есть изменения и в целом по сравнению с прежним генпланом острова. Если в документе 2008 года предполагалось развитие жилья в районе Подножья, то теперь строительство жилья приоритетно именно на Саперном.
Прежним генпланом предполагалось развивать остров под численность населения от 70 до 160 тысяч человек. Теперь считается, что в целом на нем сможет проживать около 110-120 тысяч человек, учитывая, что основная часть острова должна оставаться малонаселенной.
После корректировки генплана основная часть территории о. Русского продолжает рассматриваться как рекреационная с зонированием, учитывающим особенности отдельных уголков острова. Проект зонирования сейчас выполняется «столичной фирмой» в составе проекта особой рекреационной экономической зоны, которая обязательно должна здесь появиться в будущем. Считается, что для обслуживания этой территории будет достаточно небольшого постоянного населения.
Остаются после корректировки и будущие новые мосты. Еще один большой мост должен соединить остров Русский с полуостровом Эгершельд, потому что для устойчивой автомобильной связи с основной частью города обязательно требуется дублер. Необходимо будет построить мосты с Русского на острова Попова и Рейнике, которым сухопутная связь с материком тоже должна дать новый импульс развития. Предусматривается мост через бухту Новик.
Скорректированный генплан острова Русского институт уже передал заказчику – администрации города. Документ будет обсужден думой Владивостока и уже в феврале может быть утвержден. Корректировка генплана полуострова Саперного вместе с проектом планировки тоже сделана и передана заказчику – дирекции Минрегиона РФ.
Понятно, что в эти документы до их утверждения еще могут быть внесены важные детали. Но основа для дальнейшей работы над развитием о. Русского уже есть.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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