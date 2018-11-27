Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина

Глава КС России является уроженцем села Константиновка Спасского района Приморского края

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил в соцсетях очередной пост. На этот раз он посвятил его постановлению Конституционного суда РФ, касающегося его уголовного дела.

«Как известно, наше дело рассматривается в Тверском районом суде г. Москвы, куда его направил Верховный суд РФ по ходатайству Генеральной прокуратуры России. Они посчитали, что это единственный объективный суд России, но, может быть, не считая ещё Басманного суда г. Москвы.

Это решение мы считали и считаем незаконным, неоднократно обжаловали его и дошли в своих жалобах до Конституционного суда РФ.

Конституционный суд РФ долго рассматривал наши жалобы и, наконец, 9 ноября 2018 года вынес своё постановление. Этим постановлением Конституционный суд РФ признал законными действия Верховного суда РФ и Генеральной прокуратуры.

Но решение Конституционного суда повлияло не только на мою судьбу, судьбу моего брата, судьбу Андрея Лушникова. Это решение повлияет на судьбы десятков и десятков тысяч людей в России (за 2017 год было принято более 10 000 решений об изменении территориальной подсудности).

С 9 ноября этого года Генеральная прокуратура и Верховный суд России любое уголовное дело в отношении любого жителя России могут передать для рассмотрения в «самые объективные суды России» - Басманный или Тверской суды г. Москвы, или в иной, какой захотят, например, в суд г. Грозного. Основанием для этого может послужить сомнение людей в погонах и мантиях в том, что суд, который согласно действующему законодательству должен был рассматривать это дело, не примет нужного решения (нет доказательств виновности человека, грубо нарушены все процессуальные нормы и т.п.).

То, как Конституционный суд обосновал своё решение, даёт ему такое право. Аргументируют это решение тем, что подследственные могут манипулировать общественным мнением для ухода от уголовной ответственности, или вообще могут породить недоверие к самому суду и много чего ещё очень любопытного.

В своём решении Конституционный суд право любого гражданина апеллировать к общественному мнению, закрепленное в ст. 29 Конституции, называет манипулированием общественным мнением.

Я понимаю, что некоторые могут посчитать это просто обидой на принятое решение и не более того.

Чтобы убедиться, что это не так, просто перечитайте это постановление Конституционного суда, этот «шедевр» юридического творчества. Оно опубликовано в открытой печати, а также на сайте www.pravo.gov.ru , дело №39-П. https://www.kommersant.ru/doc/380578

Ещё раз повторю, что это постановление может повлиять на судьбу любого жителя России.

Для справки: Председатель Конституционного суда РФ г-н Зорькин В.Д. является уроженцем села Константиновка Спасского района Приморского края. Я считаю, что согласно принятому Конституционным судом решению, Зорькин В.Д. не мог участвовать в рассмотрении нашего дела, так как также может быть подвержен моему влиянию :)

И ещё: а если преступление будет совершено федеральным чиновником высшего уровня, где тогда будет рассматриваться его уголовное дело? Ведь он имеет влияние на всей территории России».