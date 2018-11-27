Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом

Чиновники уже много лет отказывают им в праве узаконить еще «советские» гаражи, зато мгновенно пошли навстречу коммерсанту, задумавшему сделать на их месте автостоянку

Инициативная группа жителей района Фанзавода обратилась в СМИ с просьбой донести до врио губернатора края Олега Кожемяко ситуацию, которая сегодня складывается в и без того не самом неблагополучном районе Владивостоке. «Похоже, глава региона - это последняя в крае инстанция, которая может помочь нам в борьбе с чиновниками. Все остальные, судя по всему, очень заинтересованы, чтобы на месте десятков гаражей людей, возникла никому не нужная здесь автостоянка», - сообщил редакции представитель инициативной группы.

ВРИО Губернатора Приморского края Кожемяко О.Н. от инициативной группы граждан – жителей Фанзавода

Обращение

Уважаемый Олег Николаевич, просим Вас вмешаться в ситуацию по сносу по инициативе администрации г. Владивостока гаражей в районе Фанзавода, возле дома по адресу ул. Успенского, 92.

Информируем, что данные гаражи стоят на месте сараев, выданных в 80-е годы для хозяйственных нужд сотрудникам фанерного завода - флагмана деревообрабатывающей промышленности Приморья того времени. По прошествии стольких лет, владельцы сараев постепенно заменили их на гаражи.

Подтверждающие документы хранились в архиве завода, но в связи с его ликвидацией, вероятно, утеряны. Земля под сараи выдавалась участникам ВОВ и отличникам производства.

Стоит отметить, что под гаражами болотистый грунт, который приходится регулярно отсыпать гравием. Строить на данном месте что-либо с фундаментом нельзя.

В случае сноса гаражей на их месте образуется большая свалка, которая привлечет маргинальных личностей и бездомных животных. В настоящий момент территория ухоженная, мусор убирается хозяевами гаражей.

Фанзавод представляет из себя спальный район – удаленный пригород. Для того, чтобы дойти пешком до электрички или основной трассы (ст. Океанская) требуется 25-35 минут. Ближайшая поликлиника также находится на расстоянии получаса ходьбы. При этом эта дорога не освещена, не имеет тротуара и никогда не убирается должным образом от снега и наледи. Проходить этот путь пешком особенно опасно зимой.

На территории района когда-то было пять, потом три, а теперь не осталось ни одного детского сада. Территории этих учреждений пустуют и заброшены. Также порос бурьяном спортивный стадион. Т.е. для возведения инфраструктурных объектов достаточно и без того пустующих мест.

Ходят слухи, что явившийся поводом для обращения в мэрию конфликт одного из владельцев гаражей и пришлым автомобилистом мог быть спровоцирован. Вероятно, кто-то присмотрел эту землю под стоянку и решил таким образом выжить своих же будущих клиентов. Возможно, после сноса гаражей они планируют подать документы на аренду этой земли. Но выдавать им землю на месте гаражей было бы крайне несправедливо, к тому же, как уже был отмечено выше, в районе достаточно других и при этом пустующих площадок.

В связи с неразвитостью инфраструктуры и удаленностью района автомобиль является обязательным условие проживания здесь. Без него не отвести ребенка в детский сад, а стариков в поликлинику.

При этом нужно знать, что район криминальный. Здесь практически каждый вечер дежурят сотрудники ГИБДД и полиции. Оставление транспорта без защиты приведет к вандализму, кражам, угонам.

Не понятна и сама необходимость сноса гаражей в отдаленном, заброшенном районе без инфраструктуры. Согласна данным Росреестра, данный участок не сформирован, на кадастровом учете не состоит, относится к землям, собственность на которые не разграничена. То есть эта земля муниципалитету по большому счету не нужна, на ней ничего не собираются строить. Да, по всей России сносят самовольные постройки. Но это происходит планах на строительство новых домов, инфраструктуры и т.п. Это происходит в городах, где действительно нет места и гаражи портят вид. Фанзавод же – заброшенный рабочий поселок, удаленный от города. У нас нет видов, которые можно испортить гаражами.

Задача городских служб – улучшать жизнь горожан. Здесь же задача просто снести и сделать жизнь не богатых людей из отдаленного района хуже. Вопрос зачем? И при этом выделять на эти цели четыре миллиона рублей, которые так пригодились бы дорогам Владивостока.

Район заброшенный городом с 90-х. Люди не однократно пытались оформить землю, складывались деньгами, но ничего не получалось. Власть отфутболивала. Части гаражников повезло больше – получилось организовать кооператив, но и у них перестали на каком-то этапе принимать взносы. И теперь и они на птичьих правах.

Мы не против платить налоги, не против оформиться как следует, просто дайте нам такую возможность! Просим Вас приостановить снос наших гаражей, посодействовать в оформлении гаражей и признании за нами права собственности на них или оформлении долгосрочной аренды.

С уважением, инициативная группа.

Приложение 1.

1. Что касается гаражей, возведенных до 1 января 1995 года, то к ним не может быть применено понятие «самовольная постройка», так как соответствующая статья 222 Гражданского кодекса России распространяет свое действие только на объекты, возводимые после указанной даты.

Так, если гаражи возведены и начали эксплуатироваться в советский период на основании надлежащих решений исполкомов либо администраций учреждений для своих работников на земельных участках, переданных в пользование таким гражданам, их гаражным или потребительским кооперативам, то такие гаражи являются собственностью их обладателей, а пользование земельным участком — законно.

При этом возможные ссылки на отсутствие зарегистрированных прав на гаражи у таких граждан незаконны, так как их права собственности возникли еще до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются юридически действительными даже при отсутствии их регистрации, которая проводится лишь по желанию собственника.

2. К тому же гаражи ставились в 80—х годах, лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности. ГК РФ Статья 234. Приобретательная давность.

3. Никакие распоряжения или постановления городской администрации не могут являться основаниями для сноса гаража: Конституция запрещает лишать граждан имущества без решения суда. По сей день действует 64 статья Земельного кодекса, которая говорит о том, что сносить гаражи можно только в судебном порядке.