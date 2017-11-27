Во Владивостоке вновь ожидается снег и похолодание

Во Владивостоке водителям личного автотранспорта рекомендуют сегодня в связи с ожиданием осадков воздержаться от выезда на дороги города, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.



Администрация Владивостока сообщает: по данным федеральных метеорологических служб, в городе сегодня, 27 ноября, во второй половине дня ожидается небольшой снег, который, в связи с потеплением температуры до положительных показаний, может перейти в морось. Ближе к вечеру начнется похолодание, что приведет к образованию гололедных явлений.



Дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации снежного наката и гололеда.



Водителям личного автотранспорта рекомендуют в этот период воздержаться от выезда за рулем. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.





