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Во Владивостоке вновь ожидается снег и похолодание
Во Владивостоке водителям личного автотранспорта рекомендуют сегодня в связи с ожиданием осадков воздержаться от выезда на дороги города, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.
Администрация Владивостока сообщает: по данным федеральных метеорологических служб, в городе сегодня, 27 ноября, во второй половине дня ожидается небольшой снег, который, в связи с потеплением температуры до положительных показаний, может перейти в морось. Ближе к вечеру начнется похолодание, что приведет к образованию гололедных явлений.
Дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации снежного наката и гололеда.
Водителям личного автотранспорта рекомендуют в этот период воздержаться от выезда за рулем. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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