Главная елка Приморья готовится к Новому году

Новогодняя елка в сквере им К. Суханова во Владивостоке уже установлена, и около нее люди фотографируются на добрую память и просто гуляют – с собаками и детьми, а то и сами по себе.

А на центральной площади Владивостока в настоящее время бригадой монтажников продолжается установка главной новогодней елки города и Приморского края – 28-метровой искусственной красавицы. Это та самая прочная елка, которая в течение пяти лет стояла и не падала, в отличие от той, которую она сменила в 2009 году, и той, которой безуспешно пытались заменить ее в прошлом году. Монтаж, начавшийся 21 ноября, завершится через несколько дней, а украшение елки завершится до 19 декабря. Традиционно на площади развернется зимний городок с горками и временные торговые павильоны.

Еще несколько новогодних елок будут установлены в традиционных для них местах по районам города.

Что же касается натуральных новогодних елок, которыми владивостокцы смогут украсить свои квартиры, то, как всегда, по всем районам города в установленных местах (и не только) развернутся елочные базары.

Известно, что елочки квартирной высоты в последние годы продавались по 500-1500 рублей. Однако минувший новый год обрушил прежние цены, и в самый канун праздника люди покупали хорошие елки на выбор всего за 200-300 рублей. А некоторые торговцы в последний день, чтобы не нести расходы на вывоз елок и их утилизацию, устроили бесплатную раздачу или просто скрылись с мест продажи. Повторится ли эта ситуация – время покажет.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.