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Главная елка Приморья готовится к Новому году

27 Ноября 2014, 14:24 | Владивосток

Новогодняя елка в сквере им К. Суханова во Владивостоке уже установлена, и около нее люди фотографируются на добрую память и просто гуляют – с собаками и детьми, а то и сами по себе.

А на центральной площади Владивостока в настоящее время бригадой монтажников продолжается установка главной новогодней елки города и Приморского края – 28-метровой искусственной красавицы. Это та самая прочная елка, которая в течение пяти лет стояла и не падала, в отличие от той, которую она сменила в 2009 году, и той, которой безуспешно пытались заменить ее в прошлом году. Монтаж, начавшийся 21 ноября, завершится через несколько дней, а украшение елки завершится до 19 декабря. Традиционно на площади развернется зимний городок с горками и временные торговые павильоны.

Еще несколько новогодних елок будут установлены в традиционных для них местах по районам города.

Что же касается натуральных новогодних елок, которыми владивостокцы смогут украсить свои квартиры, то, как всегда, по всем районам города в установленных местах (и не только) развернутся елочные базары.

Известно, что елочки квартирной высоты в последние годы продавались по 500-1500 рублей. Однако минувший новый год обрушил прежние цены, и в самый канун праздника люди покупали хорошие елки на выбор всего за 200-300 рублей. А некоторые торговцы в последний день, чтобы не нести расходы на вывоз елок и их утилизацию, устроили бесплатную раздачу или просто скрылись с мест продажи. Повторится ли эта ситуация – время покажет.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: елки  приморье  праздники  новый год 
   



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Комментарии

  • Жора15:09, 27.11.2014#

    Давно Владивосток не видел падающих ёлок!. .

  • Шуруповерт15:46, 27.11.2014#

    Какая владивостокская фотка)))) Елка с бетонными блоками) И в жопу ударенная япоская машина)) Если бы Крузак стоял, было бы еще более по-владивостокски)

  • Псевдоним15:48, 27.11.2014#

    Почему бы, не вернуть старую традицию и не устанавливать настоящую елку из леса. Ничего в этой искусственной елке красивого нет.

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