"МегаФон" поможет дальневосточным болельщикам на Олимпийских играх в Сочи "засветиться" на всю страну

Беспрецедентный проект намеревается запустить компания «МегаФон» в рамках Сочинской зимней Олимпиады – павильон, на белой стене которого появятся около 170 тысяч объемных портретов российских болельщиков. Жители Владивостока тоже смогут оставить свой след в истории Олимпийских игр!

Это стало известно корреспонденту ZRPRESS.Ru на видео-конференции с членами оргкомитета Олимпиады в Сочи, топ-менеджерами компании сотовой связи, спортсменами. Все, что нужно будет сделать, чтобы принять участие в проекте «Лица Олимпиады», - 24-25 декабря посетить салон «МегаФона» и в специальной фото-будке сделать 5 фотографий, которые впоследствии будут обработаны 3D-сканером.

На основе снимков техника составит 3D-изображение, затем обработает, и в дни Игр в самом сердце Олимпийского парка на фасаде павильона один за другим появятся рельефные портреты прошедших процедуру сканирования.

Одновременно будут показываться три лица, каждое размером 6х8 метров. Это стало возможным благодаря высокой технологии, не имеющей аналогов в мире и придуманной известным современным архитектором Асифом ХАНОМ. Фасад павильона представляет собой подвижную стену, состоящую из 11 тысяч поршней, которые, меняя положение, способны создавать объемное изображение.

3D-оборудование будет установлено в 30 городах России с 26 ноября по 25 декабря 2013 года. На Дальнем Востоке его привезут только во Владивосток. В проекте смогут принять участие все желающие абоненты "Мегафона".

Конькобежец Иван СКОБРЕВ, лидер олимпийской сборной России, в ходе видео-конференции первым испытал на себе процедуру сканирования – прямо на глазах у присутствующих журналистов, а также корреспондентов из других городов.





Теперь портрет Ивана Скобрева покажут в ходе Игр наряду с портретами простых болельщиков.

Недаром слоган «МегаФона», как одного из партнеров Олимпиады в Сочи, звучит так: «Твори свою Олимпиаду!» Руководители компании и члены оргкомитета Олимпиады отметили, что это будут самые цифровые Игры в истории.





Досье ZRPRESS: Чтобы принять участие в проекте «Лица Олимпиады», необходимо прийти в салон «МегаФона», в котором будет проводится акция и пройти сканирование. Весь процесс займет всего пару минут, а по его окончании вы получите SMS со ссылкой на свою персональную страницу на сайте акции. На этой странице абонент «МегаФона» сможет в прямом эфире наблюдать, как его объемный портрет размером 6х8 метров появляется на фасаде павильона «МегаФона» в Олимпийском парке. Также будет доступно 20-секундное видео с этим волшебным моментом, которым можно будет поделиться со своими друзьями в социальных сетях. Также каждый зарегистрированный участник акции сможет принять участие в конкурсе, который пройдет на сайте faces2014.megafon.ru. В ходе конкурса будут выбраны три победителя, чьи лица первыми появятся на интерактивном фасаде павильона. Увидеть свои портреты победители смогут собственными глазами - они станут счастливыми обладателями поездки в Сочи на Олимпийские зимние игры.

- Олимпиада Сочи-2014 – это олимпиада нашей страны. Ее творит каждый житель России, - сказал старший вице-президент оргкомитета Олимпиады Игорь СТОЛЯРОВ. - Мы живем в абсолютно цифровую эпоху, в век социальных сетей, и многие зрители, приехав на Олимпийские игры и желая быть всегда на связи, обязательно будут делиться своими впечатлениями со всем миром.

Для этого на Олимпиаду привезут все возможные инновации в сфере связи. «МегаФон» поможет всем своим абонентам беспрерывно оставаться в зоне доступа. Тигран ПОГОСЯН, директор проекта «Сочи-2014» компании «МегаФон», объяснил, какие новинки они подготовили:

- Элемент безусловной инновационности – высокая плотность трафика. Еще ни на одной олимпиаде не было такого, чтобы все спортивные объекты – например, в прибрежном кластере – были сосредоточены в радиусе 2 км, где будут находиться 82 тысячи зрителей одновременно. Чтобы обеспечить отличную связь, мы построили 685 базовых станций 2G-3G. Кроме того, построено более 270 станций 4G (LTE), так что во время олимпиады будет работать связь нового поколения.

Тигран Погосян подчеркнул, что это будут первые олимпийские игры с 4G. Сеть рассчитана более чем на миллион человек. Зрителям будут предоставлены неограниченные возможности передачи данных по мобильному интернету. Также «МегаФон» собирается запустить услугу межсетевого роуминга: будучи абонентом другого оператора, человек сможет вручную выбрать на телефоне сеть «МегаФона» в качестве роуминговой сети и таким образом пользоваться голосовой связью.

А для тех, кто не сможет приехать в Сочи, в конце января к началу Олимпийских игр «МегаФон» выпустит мобильное приложение «Смотри+». В нем будут доступны самые разные материалы: эфиры в режиме онлайн, видео, мнения и интервью.

Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории РФ (общей площадью более 8 млн кв. км). Это 9 субъектов ДФО и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, ЕАО, Чукотский АО. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн. В 2009 году «МегаФон» стал Генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Юлия ХАМАГАНОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.