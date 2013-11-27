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Приморцев приглашают на "Осенний позитив"

27 Ноября 2013, 13:56 | Владивосток

Зрелищные концертные номера, необычные сувениры, игрушки и аксессуары ручной работы, веселые конкурсы – это и многое другое ждет гостей Благотворительного семейного праздника «Осенний позитив», организованного в поддержку творчества воспитанников детских домов. Он пройдет 30 ноября во владивостокском Доме офицеров флота (Светланская, 48).

Мероприятие откроется в 10.30  с ярмарки творческих работ детей-воспитанников детских домов,  (и это не просто милые ребячьи поделки, очень много достойных, по-настоящему стильных дизайнерских вещиц). Чуть позже – в 11.00 – начнется праздничный концерт. После чего и участников, и гостей ждет серия занимательных конкурсов, плетение кос, нанесение аквагрима и мастер-класс по изготовлению фигурок из шаров.

«Вы не представляете, с каким волнением и нетерпением ждут 30 ноября ребята из детских домов края. Подготовка к празднику идет полным ходом: разучиваются новые песни, ставятся танцы, подбираются и шьются новые  костюмы, а в творческих мастерских кипит работа по подготовке к ярмарке, - и все ради вас, зрителей, - говорит президент Благотворительного фонда «Владмама» Светлана КАНЯ. – Любому ребенку важно, чтобы его старания, таланты и способности  не остались незамеченными, а этим детям, лишенным родительского тепла и опеки, тем более. Им нужны благодарные зрители, которые заставят их, делающих первые шаги на сцене, поверить в свои силы. Нужны те, кто похвалит за искусно сшитую мягкую игрушку, собственноручно изготовленную и расписанную вазу, разделочную доску или открытку в стиле hand-made, и захочет унести их с собой (а уж вещи, наделенные особой энергетикой, окупятся новому хозяину сторицей). Словом, им нужны ваши глаза, улыбки, аплодисменты и искреннее человеческое участие. Приходите на наш праздник вместе со своими детьми, племянниками, бабушками и дедушками. Мощный заряд позитива, который вы получите, сделает наступающую зиму теплее, светлее и радостнее!»

Организаторами праздника выступают благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама» и одноименный портал www.vladmama.ru. Партнерами мероприятия на сегодняшний день стали Дом офицеров флота, ООО «Мир упаковки», а также Администрация и предприниматели рынка «Ближний».

Пригласительные билеты на праздник можно приобрести на месте. Вход для взрослого - от 100 руб. (цена свободная), дети до 10 лет – бесплатно. (Кстати, семьи, пришедшие в полном составе, получат поощрительные призы - сувениры, сделанные руками детей). Все вырученные средства будут направлены на развитие творчества воспитанников детских домов.

Татьяна ОРЛОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Орлова
Теги: благотворительность  дети 



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