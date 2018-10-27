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Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника

27 Октября 2018, 10:54 | Владивосток

Закон о памятниках не позволяет узнать, что передала потомкам приморская молодежь прошлого века

Во Владивостоке на ул. Пушкинской под плитой мемориала «Политехникам героически погибшим в боях за Родину» в нижнем левом углу написано: «ПИСЬМО комсомольцам 2018 г. от комсомолии 80-х. Вскрыть 29 Х 2018 г.», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в ДВФУ, этот мемориал недавно был передан городу, и поэтому сегодня только от его администрации зависит – будет ли вскрыто письмо или же нет.

В пресс-центре городской администрации подтвердили, что действительно мемориал взят на баланс города в августе этого года. Однако вскрыть письмо не получится. Выяснилось, что произвести выемку письма не получится, не нарушив Закон об охране памятников. Поэтому любопытным, желающим узнать, что же было написано в послании из 1980-х, придется потерпеть. На следующий год по этому памятнику намечено провести работы по обследованию его состояния, которые проведут лицензированные специалисты. Вероятно, они примут решение о реставрации. При обследовании факт хранения письма будет зафиксирован и отмечен как необходимый к выполнению. И уже в ходе реставрационных работ будет возможно изъятие письма.

Вероятность, что по результатам обследования будет принято решение о реставрации, очень высока – хотя мемориал находится в приличном состоянии, но для его поддержания определенно реставраторам потребуется сделать комплекс мелких работ.

Выяснилось, что вскрытие послания недальновидные предки, не знавших о законах нашего времени, приурочивали к 100-летию ВЛКСМ, который на этой неделе отмечается во всех регионах страны. Кстати, Союз комсомольцев всех поколений Приморского края отметит эту знаменательную дату торжественным собранием, которое пройдет в субботу 27 октября в Доме молодежи.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: память  комсомол  послание  памятник  закон 



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Комментарии

  • Псевдоним11:45, 27.10.2018#

    Идиотизм крепчал, предполагали ли те кто закладывал письмо в 80 -х, что его не смогут достать по причине полного дебилизма власти?! Для чего такое количество чинуш?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:47, 27.10.2018#

    Срочно нужно вмешаться кожемяко, только благодаря ему удасться извлечь письмо! :)))

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