Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
Закон о памятниках не позволяет узнать, что передала потомкам приморская молодежь прошлого века
Во Владивостоке на ул. Пушкинской под плитой мемориала «Политехникам героически погибшим в боях за Родину» в нижнем левом углу написано: «ПИСЬМО комсомольцам 2018 г. от комсомолии 80-х. Вскрыть 29 Х 2018 г.», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в ДВФУ, этот мемориал недавно был передан городу, и поэтому сегодня только от его администрации зависит – будет ли вскрыто письмо или же нет.
В пресс-центре городской администрации подтвердили, что действительно мемориал взят на баланс города в августе этого года. Однако вскрыть письмо не получится. Выяснилось, что произвести выемку письма не получится, не нарушив Закон об охране памятников. Поэтому любопытным, желающим узнать, что же было написано в послании из 1980-х, придется потерпеть. На следующий год по этому памятнику намечено провести работы по обследованию его состояния, которые проведут лицензированные специалисты. Вероятно, они примут решение о реставрации. При обследовании факт хранения письма будет зафиксирован и отмечен как необходимый к выполнению. И уже в ходе реставрационных работ будет возможно изъятие письма.
Вероятность, что по результатам обследования будет принято решение о реставрации, очень высока – хотя мемориал находится в приличном состоянии, но для его поддержания определенно реставраторам потребуется сделать комплекс мелких работ.
Выяснилось, что вскрытие послания недальновидные предки, не знавших о законах нашего времени, приурочивали к 100-летию ВЛКСМ, который на этой неделе отмечается во всех регионах страны. Кстати, Союз комсомольцев всех поколений Приморского края отметит эту знаменательную дату торжественным собранием, которое пройдет в субботу 27 октября в Доме молодежи.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Новости раздела
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
Идиотизм крепчал, предполагали ли те кто закладывал письмо в 80 -х, что его не смогут достать по причине полного дебилизма власти?! Для чего такое количество чинуш?