Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника

Закон о памятниках не позволяет узнать, что передала потомкам приморская молодежь прошлого века

Во Владивостоке на ул. Пушкинской под плитой мемориала «Политехникам героически погибшим в боях за Родину» в нижнем левом углу написано: «ПИСЬМО комсомольцам 2018 г. от комсомолии 80-х. Вскрыть 29 Х 2018 г.», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в ДВФУ, этот мемориал недавно был передан городу, и поэтому сегодня только от его администрации зависит – будет ли вскрыто письмо или же нет.

В пресс-центре городской администрации подтвердили, что действительно мемориал взят на баланс города в августе этого года. Однако вскрыть письмо не получится. Выяснилось, что произвести выемку письма не получится, не нарушив Закон об охране памятников. Поэтому любопытным, желающим узнать, что же было написано в послании из 1980-х, придется потерпеть. На следующий год по этому памятнику намечено провести работы по обследованию его состояния, которые проведут лицензированные специалисты. Вероятно, они примут решение о реставрации. При обследовании факт хранения письма будет зафиксирован и отмечен как необходимый к выполнению. И уже в ходе реставрационных работ будет возможно изъятие письма.

Вероятность, что по результатам обследования будет принято решение о реставрации, очень высока – хотя мемориал находится в приличном состоянии, но для его поддержания определенно реставраторам потребуется сделать комплекс мелких работ.

Выяснилось, что вскрытие послания недальновидные предки, не знавших о законах нашего времени, приурочивали к 100-летию ВЛКСМ, который на этой неделе отмечается во всех регионах страны. Кстати, Союз комсомольцев всех поколений Приморского края отметит эту знаменательную дату торжественным собранием, которое пройдет в субботу 27 октября в Доме молодежи.