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Школьников и студентов во Владивостоке учат быть предпринимателями

27 Октября 2014, 16:01 | Владивосток

Первое занятие нового курса образовательного проекта «Бизнес-лаборатория» прошло во Владивостоке в минувшую субботу, 25 октября. Первый урок был посвящен командообразованию. Впереди у ребят - занятия, на которых расскажут о том, как правильно составлять бизнес-план, оценивать риски и вносить коррективы в свои проекты.

«Участники, чьи проекты окажутся наиболее интересными, получат приглашение на «Аукцион бизнес идей» и смогут пройти в финал всероссийского чемпионата профессий, который пройдет во Владивостоке в апреле 2015 года», - подчеркнул Андрей Волков, директор Молодежного центра Владивостока.

Следующее занятие пройдет уже в эту субботу, 1 ноября, и будет посвящено разработке бизнес-идей. Присоединиться к работе «Бизнес-лаборатории» можно в любой момент. Участниками проекта могут стать старшеклассники и студенты младших курсов учреждений профобразования, желающие попробовать свои силы в новом деле. Напомним, что цикл занятий для молодых коммерсантов организован НКОУ СПО «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж» и МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Заявки на участие можно подать заполнив онлайн-форму, либо позвонив по телефонам: (423) 222-22-48 и 236-13-58.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: предприниматель  онлайн  колледж 



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