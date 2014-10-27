Школьников и студентов во Владивостоке учат быть предпринимателями

Первое занятие нового курса образовательного проекта «Бизнес-лаборатория» прошло во Владивостоке в минувшую субботу, 25 октября. Первый урок был посвящен командообразованию. Впереди у ребят - занятия, на которых расскажут о том, как правильно составлять бизнес-план, оценивать риски и вносить коррективы в свои проекты.

«Участники, чьи проекты окажутся наиболее интересными, получат приглашение на «Аукцион бизнес идей» и смогут пройти в финал всероссийского чемпионата профессий, который пройдет во Владивостоке в апреле 2015 года», - подчеркнул Андрей Волков, директор Молодежного центра Владивостока.

Следующее занятие пройдет уже в эту субботу, 1 ноября, и будет посвящено разработке бизнес-идей. Присоединиться к работе «Бизнес-лаборатории» можно в любой момент. Участниками проекта могут стать старшеклассники и студенты младших курсов учреждений профобразования, желающие попробовать свои силы в новом деле. Напомним, что цикл занятий для молодых коммерсантов организован НКОУ СПО «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж» и МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Заявки на участие можно подать заполнив онлайн-форму, либо позвонив по телефонам: (423) 222-22-48 и 236-13-58.

ZRPRESS.RU, Владивосток.