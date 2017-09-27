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В Приморье предпринимателей примет транспортный прокурор
27 Сентября 2017, 13:20 | Владивосток
На личный прием можно будет попасть 3 октября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили помощник транспортного прокурора по Приморскому краю Алексей РОМАНОВ, личный прием пройдет в здании Приморской транспортной прокуратуре с 09 часов до 18 часов. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди, бизнесменам при себе необходимо иметь паспорт.
«Прием будет проводится для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности, в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей», - отметил Алексей.
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