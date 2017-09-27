Владивосток увидел первый спектакль инклюзивной студии "Во имя добра"

Премьера «Путешествия по грёзам» собрала аншлаг в Приморском театре молодёжи

25 сентября в Приморском краевом драматическом театре молодёжи состоялась необычная и долгожданная премьера - свой первый спектакль «Путешествие по грёзам» зрителям представила инклюзивная театральная студия «Во имя добра». Основой сценария стал знаменитый «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Первый показ спектакля прошёл при полном зале. В числе зрителей были представители администрации Приморского края, Думы города Владивостока, общественных организаций, дипломатических миссий.

«Во имя добра» – это уникальная для Приморского края театральная студия, ведущая свою историю с января 2017 года. В ней дети с инвалидностью и здоровые дети совместно вовлечены в создание спектакля. С ребятами работают педагоги, психолог и профессиональные актёры. Занятия вмещают не только обучение сценическому движению, риторике, хореографии и вокалу, но и совместное чтение литературного первоисточника.

«Каждое занятие мы начинали с прочитывания главы «Маленького принца», - рассказала режиссёр спектакля Мария Стратулат. – Наш сценарий, конечно, отличается от произведения, но мы взяли оттуда главную идею – путешествия по воображаемым мирам, а также некоторых героев – например, Географа, Фонарщика, Делового Человека и, разумеется, Маленького Принца, который подаёт всем пример абсолютной доброты и всепрощения. Выбор пал произведение Экзюпери потому, что оно затрагивает множество аспектов не только душевного устройства, но и касается вопросов социальной адаптации. В этой разноплановой истории есть и отношение взрослых к детям и наоборот, есть дружба, есть любовь.»

По словам руководителя проекта Валерии Костиной, благодаря творческому подходу дети с инвалидностью становятся более открытыми для общения с окружающими: «За их необычностью кроется невероятный внутренний мир. Общение с этими удивительными ребятами способно научить многому, открыть двери в абсолютно другой мир, другую реальность, так похожую на нашу, но всё равно иную».

Валерия Костина сообщила, что студия продолжит свою работу: дети с особыми потребностями подружились, прониклись общей идеей театра и уже скучают друг по другу. Очередную постановку планируется подготовить уже к декабрю 2017 года.

Театральная студия «Во имя добра» является творческой инициативой Благотворительного фонда Александра Монастырёва, автономной некоммерческой организации «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» и Приморского краевого драматического театра молодёжи, объединивших свои силы и ресурсы в целях социальной адаптации детей-инвалидов, укрепления института семьи и семейных ценностей.

Проект инклюзивной театральной студии «Во имя добра» реализуется при государственной поддержке, выделенной в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 68-рп от 05.04.2016 года и на основании конкурса, проведённого Всероссийской общественной неправительственной организацией «Союз женщин России».