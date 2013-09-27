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Два тигренка поселились на Набережной Владивостока
27 сентября во Владивостоке состоялось открытие бронзовой скульптурной композиции Тигрята. Этот подарок городу приурочен ко Дню тигра, который отпразднуют в столице Приморья 29 сентября.
Идея композиции принадлежит сотрудникам Всемирного фонда дикой природы. «Во Владивостоке давно и в немалых количествах «обитают» взрослые тигры: бронзовые, каменные, деревянные и прочие, но, как это ни странно, потомства наши городские тигры до сих пор не приносили, - отмечает пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена СТАРОСТИНА. - И вот, наконец, бесплодная эпоха закончилась!».
Скульптурная группа «Тигрята» увенчала собой Тропу тигра, подаренную Владивостоку в 2010 году участниками Всемирного молодежного тигриного форума. «Новорожденных» тигрят пришли поздравить представители городской администрации, Департамента охотнадзора Приморского края, сотрудники WWF, соратники и друзья.
«Каждый год в уссурийской тайге появляется на свет 70-80 тигрят, и наша главная задача – сохранить их в дикой природе, сделать все для того, чтобы амурских тигров стало больше», - резюмировал Юрий ДАРМАН, директор Амурского филиала WWF России.
Фото Марины Божко.
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