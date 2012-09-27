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«Что тут на Русском понастроили…»

27 Сентября 2012, 01:16 | Владивосток

Сразу развеем два слуха, муссируемых во Владивостоке. Первый, что, дескать, записаться на бесплатную экскурсию на автобусе по объектам саммита можно исключительно по большому блату. А второй – что к сему действу политика не имеет никакого отношения.

Отвечаем: записаться на экскурсию нашему корреспонденту (как уже сообщал ZRpress.ru) удалось без всяких знакомств и потрясаний редакционным удостоверением; в самом конце поездки в кампусе ДВФУ на Русском экскурсантов таки встречают представители одной из политических партий для соответствующей предвыборной беседы.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Напомним, что по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского для приморцев с 17 сентября по 17 октября организованы совершенно бесплатные экскурсии на территорию кампуса ДВФУ. Для записи в администрации Приморского края с 10.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии»: (423) 220-92-68. В связи с высоким интересом приморцев к экскурсиям по территории кампуса ДВФУ и высокой загруженностью телефона «горячей линии» для записи на экскурсии открыт второй номер, по которому можно оставить заявку: 220-93-79. Ежедневно на экскурсионную линию выходит по 20 автобусов. Кроме того, экскурсии продлены до 1 ноября.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Как убедился автор этих строк, процентов 80-90 экскурсантов – горожане пенсионного возраста, у которых в рабочие дни нашлось время для увлекательной четырехчасовой поездки. Именно увлекательной, поскольку многие еще попросту ни разу не бывали на мостах и уж тем более в кампусе ДВФУ, где недавно отгудел саммит АТЭС.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

К каждому автобусу «приписан» экскурсовод, который не дает скучать на протяжении всего маршрута, рассказывая факты не только о мостах, ДВФУ и прочих объектах, построенных к саммиту, но и любопытные подробности из истории города.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

На Русском горожанам предоставляется возможность погулять по территории кампуса ДВФУ – фактически минигорода, выросшего за три года почти на незаселенной территории, а также заглянуть в некоторые корпуса. Это действительно уникальная возможность, поскольку территория университета находится под усиленной охраной, а в каждом здании кампуса дежурят как частные охранники, так и полицейские.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Пассажиры автобуса, в котором на Русский довелось съездить корреспонденту «ЗР», были просто в восторге от увиденного, да и от самой возможности, поездить по новостройкам родного города. Утверждаем это в пику скептикам, которые в «Фэйсбуках» и «Твиттерах» любят представлять владивостокцев эдакими вечно недовольными всем людишками. Экскурсанты искренне благодарили организаторов поездки, в том числе и губернатора. Одна старушка откровенно призналась автору этих строк: «Жить осталось совсем недолго, а так хотелось увидеть мосты и то, что тут на Русском понастроили…».

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Минитур завершается чае- и кофепитием. Каждому экскурсанту достается по приличных размеров бутерброду и какой-то восточной сладости. Проголодавшиеся и подуставшие горожане с удовольствием уплетают угощение. На лицах играют улыбки, в животе – полный порядок, а на душе – комфорт. Вот тут-то и выясняется, почему автобусы возят экскурсантов строго по районам. Вернее, по избирательным округам. Перед жующими и довольными избирателями появляются кандидаты в депутаты городской думы от одной из партий и излагают свою программу, подспудно раздавая календари и рекламные проспекты. Закрадывается смутное подозрение, что бутерброды-то оплачены добрыми и небедными дядями…

Фото Андрея Посьетцева, Zrpress.ru

Ну, да ладно. Нашей группе "попался" молодой директор завода по переработке бэушных покрышек. Опытный руководитель производства оказался неискушенным политиком, поэтому говорил он преимущественно о пользе резиновых покрытий для города. Однако эта неопытность (читай человечность) и подкупила сытых и раздобревших людей. Новоиспеченный политик, чего уж там, оставил самое приятное впечатление. Несмотря на политическую ориентацию.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Обратно ехали также под интересный монолог экскурсовода. Все воочию убедились, что грандиозные строительные потуги последних трех-четырех лет дали вполне очевидный и впечатляющий результат. Город стал другим…

Андрей Посьетцев, «Золотой Рог».

Автор: Андрей Посьетцев
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