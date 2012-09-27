Один из крупнейших в мире океанариумов строится на острове Русском

Президент Владимир Путин принял это решение в 2005 году, когда ознакомился с уникальными исследованиями ученых Института биологии моря Дальневосточного отделения РАН, а реализация проекта началась в 2009 году. Заказчиком выступает Управление делами Президента РФ. В отличие от объектов саммита АТЭС здесь практически не бывает экскурсий, за исключением рабочих визитов глав государства и правительства. Наверное, поэтому вокруг океанариума витает много слухов и домыслов, порой совершенно нелепых. Развеять их помогли поездка на таинственную стройплощадку и беседа с непосредственными участниками проекта.

«Русские научились строить!»

С местом под океанариум, в районе мыса Житкова на Русском, окончательно определились, когда было принято решение о строительстве кампуса ДВФУ и проведении саммита.

На площади 94 га построено жилье для научных сотрудников и обслуживающего персонала, большой научно-адаптационный корпус для исследовательских работ, разведения и адаптации обитателей водного мира. С ангаром для глубоководного телеуправляемого аппарата, способного погружаться на глубину до шести тысяч метров и, наконец, сам Приморский океанариум.

Проект, выполненный зодчими «Приморгражданпроекта» совместно с тайваньской компанией Huangs Green Country Industrial Co Ltd., – образец бионической архитектуры. Его крыша похожа на омываемую волнами морскую раковину, цветовая гамма – сочетание ярко-синего с серебристо-белым – смотрится очень эффектно и летом на фоне зелени, и зимой.

Уже полностью готов научно-адаптационный корпус, идет отладка систем жизнеобеспечения, проходят акклиматизацию первые обитатели океанариума. Практически готов главный корпус, там идут отделочные работы.

– Мы рассчитывали сдать его к саммиту АТЭС, хотя такую задачу нам никто не ставил, – это журналисты домыслили. Проект достаточно сложный: ни дорог, ни воды, ни очистных, ни энергетики – все пришлось строить с нуля. Оборудование, в основном импортное, пришлось заказывать под наши особенности. Отдельные разделы проекта выполняли иностранцы, а у них свои стандарты, которые пришлось адаптировать к нашей реальности. Все это тормозило стройку, но «экватор» мы перешли. По нормативам на такие сооружения отводится 40 месяцев, а у нас в мае было только 24, но к концу 2012 года комплекс будет завершен, а дальше дело за формированием экспозиции, – объяснил глава Дальневосточной дирекции по строительству Управделами президента Андрей ПОПЛАВСКИЙ.

Приморский океанариум по своим параметрам обещает войти в тройку лучших в мире.

– Мы хотели поручить известным американским специалистам отделку здания, но они отказались, узнав о нереальных, по их мнению, сроках проекта. Недавно по пути в Гонконг они заехали во Владивосток. После экскурсии на стройплощадку они приехали в наш офис ошарашенные, восклицая: «Русские научились строить! Если здесь будет сделано, о чем нам рассказали, это будет лучший в мире океанариум…» Понятно, что это не на века, потом кто-то построит, может быть, еще лучше, но поймите, нам достаточно трудно соперничать с законодателями мод в этой сфере – Японией, Америкой, Тайванем, – говорит Поплавский.

Досье «ДК»

Площадь океанариума около 35 тысяч кв. м, что примерно в шесть раз больше самого большого на сегодняшний день в Санкт-Петербурге. Здесь разместится около 500 больших и малых аквариумов для более 700 видов рыб (в целом здесь будет обитать около 15 тысяч особей), дельфинарий с амфитеатром на 800 зрителей, а 75-метровый тоннель позволит наблюдать за жизнью акул и других обитателей морских глубин.

Наука и туризм – два в одном

Большинство таких объектов строят главным образом для привлечения туристов и создания инфраструктуры досуга для своих граждан, а Приморский океанариум изначально задумывался как крупнейший научно-образовательный центр.

– Здесь мы сможем собрать богатейшую коллекцию представителей всех морей и океанов. Это же уникальный ресурс для самых передовых научных исследований – изучения особенностей поведения и размножения морских беспозвоночных, рыб и морских млекопитающих, их физиологии и генетики. Морские обитатели будут жить в условиях, максимально приближенных к естественным. Для молекулярно-биологических и генетических исследований достаточно будет взять у живой особи кусочек ткани, а дальше пусть опять плавает – такой сейчас в мире экологичный подход к научным исследованиям, – подключается к разговору директор Института биологии моря ДВО РАН, академик Андрей АДРИАНОВ.

Примерно 60 % современных лекарств получены из естественного сырья, но лишь малая часть – из представителей морских глубин, хотя исследования показывают, что некоторые из них содержат соединения с мощной противоопухолевой активностью.

– Мировой океан – кладезь таких биологически-активных соединений, и мы можем развернуть масштабные исследования на богатейшем материале океанариума, – продолжает ученый.

Кстати, в мире полно примеров, когда передовой научный центр привлекает туристов и решает эколого-просветительские задачи. Как рассказал академик Адрианов, в начале 90-х годов он работал в Смитсоновском институте (Вашингтон) и зашел как-то в музейную его часть. Рассматривая экспонаты, он углубился в коридор, где начинались лаборатории, и увидел через специальное окошко в стене, как ученые собирают на полу скелет динозавра.

– Это было захватывающе! Рядом со мной толпились туристы и тоже восхищенно смотрели на это, – вспоминает биолог. – Оказывается, созерцание научного процесса может быть привлекательным. И мы хотим дать нашим посетителям такую возможность: они увидят с помощью электронного микроскопа невидимый мир океана. Допустим, исследователь изучает микроскопические существа, а на экране, то есть здесь и сейчас, это можно будет увидеть.

Здесь открываются и совершенно уникальные образовательные возможности, неслучайно океанариум строится недалеко от ДВФУ.

– Когда мы обдумывали концепцию океанариума, специально запланировали аудитории, конференц-зал, препараторские комнаты, чтобы наукой заниматься и занятия проводить. Тут же другой психологический настрой: студенты все увидят вживую, такие занятия не могут быть скучными. Мы давно создаем экологические программы и для школьников, имеем награды, но здесь возможности несравнимы, – говорит биолог.

Кроме всевозможных шоу с участием морских млекопитающих в Приморском океанариуме создается центр дельфинотерапии. После таких сеансов у детей улучшается ориентация в пространстве и координация движений, быстрее формируются новые моторные навыки, развиваются мышление и коммуникативные способности, проявляются творческие задатки (например, интерес к рисованию), уменьшаются страхи. Общение с дельфинами помогает и взрослым, у них повышается работоспособность, исчезает усталость и напряжение.

Шесть белух уже более года живут в одной их бухт вблизи океанариума и активно осваивают программу будущего шоу. Как признался Андрей Поплавский, прошлым летом, чувствуя сильную усталость от проблем масштабной стройки, он «использовал служебное положение» и плавал вместе белухами. Здорово помогало!

Мечты сбываются

Приморский океанариум будет узнаваемым, практически как Сиднейский оперный театр, Эйфелева башня или комплекс Московского Кремля. Это очень важно для Владивостока, который делает ставку на развитие туризма. Территория вокруг него будет благоустроена для прогулок. Неподалеку находятся форты знаменитой Владивостокской крепости, которые тоже могут заинтересовать отдыхающих. Все это обещает стать весьма привлекательным местом отдыха не только для заезжих туристов.

Меня многие знакомые замучили вопросом: когда к вам можно приехать? Думаю, первые год-два, особенно летом, здесь будет аншлаг! – говорит, улыбаясь, Поплавский. – И надо еще думать, как этот поток грамотно пропустить и где расселить. Ведь даже просто на то, чтобы пройти весь маршрут, не особенно задерживаясь у аквариумов, понадобится 124 минуты. А если останавливаться, слушая экскурсовода и рассматривая все вокруг, полдня надо потратить.

По его мнению, в будущем эта территория сможет развиваться, ведь здесь создана необходимая инженерно-коммунальная инфраструктура, причем с запасом мощностей: дороги, энергетика, водозаборы, очистные. Рядом так и «просится» небольшая гостиница и аквапарк с морской водой, способный принять 500-600 человек в день! Многие, особенно зимой, с удовольствием проведут здесь целый день! Не за этим ли наши люди едут отдыхать за границу?

– Опыта эксплуатации таких объектов у нас не было, поэтому Приморский океанариум вошел в Международную ассоциацию океанариумов и музеев, что позволило отправить будущих сотрудников на стажировки в лучшие из них, процесс обучения идет на всех уровнях – от руководителей до исполнителей, – заверил академик Адрианов.

Осьминоги и политика

– Для меня строительство океанариума имеет не менее важный геополитический посыл, и это ощущение у многих причастных к проекту людей. Всю предшествующую историю отношение к Дальнему Востоку было, как к колонии: отсюда брали ресурсы, если что-то создавали, то для дальнейшей добычи рыбы, леса, угля и так далее. Людей заманивали длинным рублем, и, заработав, те возвращались в метрополию, – неожиданно перевел разговор собеседник в другое русло.

Сейчас в регионе, в радиусе тысячи километров, проживает около 300 млн человек, и по экономическому потенциалу Северо-Восточная Азия (Китай, Япония, Корея) не уступает Европе и США. Если Россия хочет влиться в эту компанию и в целом в АТР, важно, чтобы здесь тоже были достойный фасад и комфортные условия.

– Очень хочется, чтобы в ближайшем будущем выпускники столичных вузов, решая, где им жить и работать, говорили: «А поеду-ка я на Дальний Восток! Там прекрасное поле для приложения сил. Там можно нормально жить». Или просто приезжали, чтобы посмотреть и показать своим детям Родину. А скоро нам будет что показать! – подводит итог академик Андрианов.

Ирина Дробышева, «Дальневосточный капитал».