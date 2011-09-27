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Строители моста на о. Русский завершили асфальтирование эстакады

27 Сентября 2011, 15:28 | Владивосток

Строители мостового перехода через пролив Босфор Восточный завершили асфальтирование на эстакадной части моста со стороны острова Русский. В настоящий момент укладка асфальта в два слоя на всем участке эстакады между опорами ЭР1-ЭР4 завершена.

Как сообщает генеральный подрядчик строительства ОАО «УСК Мост», длина первого участка асфальтирования составила около 400 метров. На всех этапах работ ведется строгий контроль, к качеству асфальтобетонного покрытия моста на остров Русский предъявляются самые высокие требования.

Асфальтобетон, приготовленный с применением модифицированного битума, обеспечит дорожному покрытию более высокую прочность и долговечность. Рецептура асфальтобетона учитывает все климатические особенности Приморья - перепады температур и повышенную влажность.

Мост на остров Русский – один из объектов саммита АТЭС. Согласно проекту, это будет один из крупнейших вантовых мостов в мире. Его центральный пролет длиной 1 104 метра станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут самые высокие пилоны и самые длинные ванты. Общий вес вантовой системы составит 3,5 тысячи тонн.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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