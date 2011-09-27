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Школы Владивостока станут детсадами. По совместительству
После долгих и мучительных попыток дать зеленый свет альтернативному дошкольному образованию в городе, власти приморской столицы пробили-таки возможность открытия в школах города специальных классов для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.
Напомним, что столкнувшись с острой проблемой нехватки мест в детских садах города, местные власти стали изыскивать возможность хоть как-то облегчить ситуацию. Самым простым способом оказалось уплотнение групп в существующих садах. Начались поиски и возможностей строительства новых зданий под эти цели. Но, понятное дело, что строительство новых детсадов – процесс долгий и достаточно дорогостоящий, поэтому мэрия Владивостока стала предпринимать попытки вернуть в муниципальное лоно сады, отданные и сданные кому придется в смутные 90-е годы на весьма сомнительных условиях. Кроме того, была предпринята попытка организовать такие альтернативные формы дошкольного образования, как детсады семейного типа.
Однако новации властей сразу получили отлуп местной прокуратуры, которая нашла в этих планах нарушение законодательства, хотя в ряде других городов России такие сады организовывались десятками и сотнями. Не получила «поддержки» у правоохранителей и идея создать группы краткосрочного пребывания дошколят в школах. Существующие на тот момент санэпиднормы просто связывали мэрию по рукам и ногам.
Дело бы и дальше тянулось в том же духе, однако с идеей либерализовать «детсадовское» законодательство, выступил ни кто-нибудь, а сам Президент России Дмитрий Медведев, реально представляющий, что нехватка детсадов стала одной из самых острых социальных проблем в стране, которая к тому же уже усугубляет и без того безрадостную демографическую ситуацию. Президент буквально воспроизвел в своих речах идеи владивостокского мэра. Понятно, что законодатели быстро откликнулись на предложения президента, и правила создания новых детсадов, как и различные отраслевые нормативы, были заметно упрощены. После этого мэрия стала всячески пропагандировать идею создания частных детсадов, садов семейного типа, а также принялась переоборудовать классы в ряде школ под группы временного пребывания детей.
На днях стало известно, что при школах в разных районах Владивостока откроются пока двенадцать групп кратковременного пребывания детей. Они создаются по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва для детей 5-7 лет, пока не получивших путевки в детский сад.
В такую группу родитель сможет отвести ребенка на три с половиной часа в день и заниматься своими делами. Он может выбрать: сделать это до обеда или после, группы будут работать в две смены с 9:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, пять дней в неделю.
В каждой такой группе сможет находиться по 20 малышей, с которыми будет заниматься воспитатель ближайшего детского сада. Он будет индивидуально работать с каждым ребенком, проводить групповые занятия длительностью по 20-25 минут, играть с детьми. У малышей обязательно будут прогулки на улице на территории ближайшего детского сада, уроки музыки, физкультуры, лепки, рисования, по утрам - зарядка.
По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва ходить в группы кратковременного пребывания дети будут бесплатно. Финансирование берет на себя муниципалитет. При этом малыши, посещающие группы кратковременного пребывания, в очереди за путевкой остаются.
Новые группы созданы на базе владивостокских школ. В свободных кабинетах был сделан капитальный ремонт, заменены окна, постелен линолеум, куплена новая детская мебель, игрушки, развивающие игры, оборудован отдельный, согласно нормам СанПиНа, туалет. В эти дни воспитатели наводят порядок и готовят группы к открытию, планируется, что они начнут принимать детей с 1 октября.
Группы кратковременного пребывания откроются по следующим адресам:
• 2 группы в МОУ СОШ №62 (ул.Интернациональная, 48)
• 2 группы в МОУ СОШ №54 (ул.Пацаева, 2)
• 2 группы в МОУ СОШ №18 (ул.Хабаровская, 24Б)
• 2 группы в МОУ СОШ №72 (ул.Артековская, 9)
• 2 группы в МОУ СОШ №44 (ул.Успенского, 73)
• 2 группы в МОУ СОШ №40 (ул.Толстого, 54)
• Как попасть в группу кратковременного пребывания?
Для оформления путёвки-направления в группу кратковременного пребывания детей родителям ребёнка необходимо подойти на приём к специалисту управления по работе с муниципальными учреждениями образования. При себе иметь свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копию).
Приём осуществляется по понедельникам с 10:00 до 18 часов:
• Ленинский район - ул.Абрековская, д.6, каб. 7;
• Первомайский район - ул.Черёмуховая, д.20;
• Фрунзенский район - Океанский проспект, д.9/11, каб.1;
• Советский район - проспект 100 лет Владивостоку, д.94, каб.13.
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