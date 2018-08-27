Братание Владивостока и Салоников

Возможна ли дружба?

В последнее время в медийной сфере ведется много споров о побратимстве Владивостока и греческого города Салоники. В чем смысл городов-побратимов, многие не понимают, если в советское время все было ясно и объяснимо: жители обменивались делегациями, традициями, культурными ценностями и устраивали совместные праздники, то так ли это актуально в наши дни?

В целом побратимство дает не только городу, но и стране высокий статус на международной арене, если говорить более детально, то это своеобразное соглашение налаживать не только культурные и туристические связи, но и тесное взаимодействие в политических и бизнес-средах. По плану развития Дальневосточного региона, начиная с 2012 года правительство РФ стремится сделать Владивосток площадкой стечения всех инвестиций Азиатско-Тихоокеанского региона. И эта программа работает, факты, подтверждающие это, имеются: начнем с того, что уже третий год подряд на Восточном экономическом форуме подписываются соглашения более чем на 1 триллион рублей. Вполне вероятно, что побратимство с европейским городом Салоники привлечет в Россию больше иностранного капитала и что самое главное - европейского.





Юридически закрепленные партнерские отношения с зарубежными городами и регионами дают основу для таких постоянных форм работы, как представительские офисы и информационно-деловые центры, которые и являются рекламными агентами одного города в другом. От них зависит его репутация как производителя конкурентоспособных товаров, развитие торгово-экономических связей. Это рекламные агенты города. Налаженные отношения между городами способствуют обоюдному туристическому потоку. Если раньше греческий берег многим мог только снится, то в ближайшем будущем это может стать реальностью.

Сейчас, по данным представительства МИД России во Владивостоке, у портового города насчитывается 12 побратимов, большая часть которых расположена в Китае, Японии и Корее, но также в этот список входит американский город Сан-Диего.

Салоники станет первым зарубежным православным братом Владивостока. Настоятель храма святой мученицы Татианы протоиерей Максим Романенко видит данное сотрудничество следующим образом: «Это действительно замечательная инициатива. Салоники, по-старославянски Солоунь, древнейший город, оплот православия. Он упоминается в посланиях апостола Павла. Это очень серьезное дело, конечно, такие вещи решаются на уровне святейшего митрополита и патриарха, на уровне администраций. Но я уверен: церковь пойдет навстречу и будет рада, если чиновники будут с этим согласны и начнут соответствующую работу. Как это будет с внешней стороны? Обмен святынями, прибытие икон, мощей. Обмен культурным опытом. Побрататься с таким важным для православия центром было бы здорово, это очень важно».

В Салониках родились и начали свою деятельность Кирилл и Мефодий, которые способствовали распространению христианской веры, усовершенствовали славянскую грамоту и изобрели церковный язык. Наряду с Константинополем город долгое время был центром христианства, до тех пор, пока в XV веке им не завладели турки и не установили свои порядки, значительным образом повлияв на течение здешней жизни. Окончательное освобождение от турецкого ига произошло только в начале XX столетия. Но, несмотря на столь длительное господство турок, Салоникам удалось сохранить огромное количество христианских храмов и монастырей еще со времен Византийской империи. Облик Салоников практически не претерпел посягательств современной архитектуры, здесь даже сейчас не встретишь высотных зданий − все они не более трех этажей, а из окна практически любого дома можно увидеть море.

Но не только прекрасными пейзажами и богатым культурным наследием славится греческий город, Салоники – второй по грузообороту порт в Европе, и Владивостоку, как одному из финансово значимых портов в России, эта дружба очень пригодится, не так ли?

Если затронуть совсем глобальные проблемы, то данные отношения готовы разрушить сегодняшние европейские санкции против России. В 2013 году был случай, когда на фоне принятия Санкт-Петербургом закона о запрете гей-пропаганды тесные связи побратимства были готовы разорвать целый ряд городов, но экономические связи оказались настолько прочны, что ни один закон их не разрушил.

К сожалению, в последнее время становление новых побратимских связей между Россией и странами ЕС несколько замедлилось. Причина некоторой вялости, при анализе динамики развития побратимских отношений вообще, кроется в крайне напряженной для местных властей финансовой ситуации. Однако большинство уже существующих побратимских связей развиваются успешно, и особенно там, где носителями идей побратимства выступают непосредственно активисты местных профессиональных и деловых сообществ, а также неправительственные организации, опирающиеся на активную поддержку горожан.

Некоторые жители Владивостока поддерживают братание с Салониками и надеются на резкое культурное развитие российского города у моря. Возможно, в ближайшее время в коридорах вузов столицы Приморья мы увидим студентов из Греции.