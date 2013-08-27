Владивосток: Жизнь после саммита

Новый аэропорт, скоростные автомагистрали, мосты, самый современный в стране университетский городок, пятизвездочные отели, концертно-спортивный комплекс, театр… Такое богатое наследство досталось Владивостоку от саммита АТЭС. Корреспондент «ЗР» решил выяснить, как используются великие стройки саммита сегодня? Оправдывают ли вложенные в их строительство немалые даже по российским меркам средства?

Напомним, на строительство объектов саммита АТЭС было выделено 219 млрд рублей из федерального бюджета, 34 млрд рублей - из краевого, плюс 425 млрд рублей внебюджетных средств.

Аэропорт

Если театр начинается с вешалки, то город – с аэропорта. Сюда возвращаются, здесь встречают гостей. В сентябре 2012-го Международный аэропорт Владивостока (МАВ) стал воздушными воротами саммита АТЭС. Одним из важнейших этапов его подготовки стала масштабная модернизация аэродрома и строительство нового терминала, рассчитанного на обслуживание 1360 пассажиров в час.

За минувший год общий пассажиропоток аэропорта Владивосток увеличился на 16%, а на международных авиалиниях - на 29%. В перспективе МАВ должен превратиться в крупный аэропорт-хаб, способный конкурировать с аэропортами Сеула, Гонконга, Шанхая и Сингапура. А это значит, что авиатранспортные услуги станут более доступны для приморцев, будет развиваться инфраструктура и будут создаваться новые рабочие места.

Дороги и мосты

Чтобы добраться из аэропорта без задержки, нужны скоростные автомагистрали. И они были построены, а существующие трассы – расширены.

Если три года назад на въезде во Владивосток было четыре полосы, то сейчас, вкупе с реконструированной дорогой М-60 «Уссури», десять полос непрерывного скоростного движения без перекрестков! Это увеличило пропускную способность трассы в 3-4 раза.

Прошел всего год, но сегодня уже невозможно представить жизнь города без вантовых мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный.

Мосты отлично вписались в городской пейзаж и стали любимыми объектами для фото- и видеосъемки. С появлением мостов стали доступнее достопримечательности и пляжи острова Русского. Попасть из центра города на мыс Чуркин, а затем на остров Русский теперь можно за считанные минуты.

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный – самый большой в мире среди подобных сооружений. Открытие движения по уникальному мосту, соединившему материк с островом Русским, стало историческим событием для всего Владивостока.

В пятерку крупнейших вантовых мостов мира вошел и мост через бухту Золотой Рог. Длина сооружения – почти 1400 метров. С открытием этого моста осуществилась вековая мечта многих поколений жителей Владивостока соединить Чуркин с центром города.

Золотой мост быстро «влился» в улично-дорожную сеть приморской столицы: по нему пустили общественный транспорт и разрешили передвигаться пешеходам.

Автомобилисты отмечают, что благодаря мосту значительно сократилось время в пути из одного района города в другой. «Я живу на Окатовой, а работаю в районе Первой Речки, - говорит Александр СИВАКОВ, менеджер одной из торговых фирм. - Если год назад, чтобы добраться до офиса, мне требовалось не меньше часа, то сейчас я добираюсь всего за 10 минут».

Год назад был введен в эксплуатацию еще один мост – низководный, соединивший берега Амурского залива. Новая автомобильная дорога «пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл» выведет к мостовому переходу через пролив Босфор Восточный и прямиком на остров Русский – к университетскому городку, ставшему еще одной достопримечательностью Владивостока.

Кампус ДВФУ

Студенческий городок Дальневосточного федерального университета был построен со всем, что необходимо для комфортного проживания, и по праву считается самым современным в России и одним из лучших в мире. Тем, кому приходилось бывать в разных вузах, в том числе и за рубежом, говорят, что такого кампуса не видели нигде.

Он объединяет учебные, спортивные, научные и жилые корпуса. Здесь разместились концертные и спортивные залы, стадион, бассейны, теннисные корты, площадки для волейбола, автомобильные парковки, прибрежная зона с красивой набережной и пляжем.

Набережная - шедевр парковой архитектуры и ландшафтного дизайна – вскоре станет открытой для горожан. Прибрежная зона вдоль бухты Аякс площадью 543 кв. метра с водопадами, искусственными водоемами, зелеными насаждениями и стильными фонарями - переходит в собственность муниципалитета и станет таким же популярным местом отдыха среди жителей и гостей Владивостока, как и набережные Цесаревича и Спортивной гавани.

Кампус ДВФУ – это не только студенческий город с учебными корпусами и общежитиями, но и современный центр для проведения международных выставок, конгрессов, симпозиумов, фестивалей. За неполный год, прошедший с момента постройки, здесь прошло свыше 40 международных мероприятий.

Кроме того, это уникальный медицинский центр, оцененный специалистами как не имеющий аналогов в России. Это 20 километров новых дорог на полуострове Саперном, автономная резервная опреснительная установка, коммунальная зона…

«Все объекты саммита, включая уникальный комплекс зданий кампуса ДВФУ, вошли в нашу повседневную жизнь. Мосты соединили центр Владивостока с его отдаленными районами, тысячи горожан получили возможность проводить отдых и свободное время в живописных заливах и бухтах острова Русского», - подчеркнула председатель думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.

Гостиницы

Владивосток стал третьим городом в России после Москвы и Екатеринбурга, где откроются отели «Хаятт». Горожане порой рассуждают: зачем такие дорогущие гостиницы понастроили, зря потратили бюджетные деньги…

Но, мнению эксперта, открытие отелей сыграет важную роль в развитии инвестиционной привлекательности края, а увеличение потока инвестиций приведет к развитию территорий.

«С точки зрения простого человека это может показаться роскошью, излишеством, но иначе мы не привлечем инвестиции, не сможем обеспечить уровень сервиса, отвечающий международным стандартам. Гостиницы «Хаятт» на мысе Бурном и Корабельной набережной – гарантия того, что в Приморье будут приезжать крупные бизнесмены», - утверждает руководитель Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край Андрей АКСЕНОВ.

«Хаятты» откроют дорогу представителям бизнеса высшего уровня, не сомневается председатель правления Приморского регионального союза туроператоров Ольга КУДРЯВЦЕВА.

Театр оперы и балета

Осуществилась еще одна давняя мечта владивостокцев – в городе появился свой театр оперы и балета. И не абы какой, а самая настоящая жемчужина! Так его охарактеризовала вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ.

«Владивостоку очень повезло. Я побывала в театре оперы и балета, который готовится к открытию, - это настоящая жемчужина. Этот театр может сравниться с лучшими сценами мира», - сказала заместитель председателя правительства после осмотра театра в ходе визита во Владивосток.

В театре предусмотрено два комфортабельных зала на 300 и 1,5 тысячи мест, которые позволяют осуществлять постановки любого уровня сложности.

В малом зале театра уже прошли первые пробные репетиции с привлечением звезд Мариинского театра, а состоится премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Концертно-спортивный комплекс

Приморцы с нетерпением ждут открытия концертно-спортивного комплекса в районе станции «Спутник» в пригороде Владивостока - первого спортивного сооружения такого масштаба в Приморье. Рассчитанный на 7 тысяч зрителей, он станет площадкой для проведения мероприятий мирового уровня - масштабных концертов, соревнований по баскетболу, волейболу, теннису.

Комплекс станет домашней ареной для хоккейного клуба «Адмирал», который будет представлять Приморский край в Континентальной хоккейной лиге. Первая игра назначена на 27 сентября 2013 года. Приморские хоккеисты встретятся с московским ЦСКА.

«Такой спортивный дворец я вижу в первый раз, он уникальный. Предусмотрены места для инвалидов, удобно расположен экран для зрителей. Я видела множество ледовых арен, и поверьте, здесь просто замечательно», - поделилась своими впечатлениями после осмотра КСК член комитета Госдумы по образованию Ирина РОДНИНА.

Кстати, польза от концертно-спортивного комплекса будет даже для тех, кто категорически не собирается ходить на спортивные или зрелищные мероприятия. В районе станции «Спутник» построят автомобильную развязку, которая не только решит вопросы по организации подъездных путей к парковкам комплекса, но и сделает федеральную трассу М-60 на этом участке более удобной и безопасной.

Светлана СМИРНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.