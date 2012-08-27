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Новый частный детский сад открылся во Владивостоке

27 Августа 2012, 14:41 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа, ZRPRESS. В минувшие выходные глава Владивостока Игорь Пушкарёв побывал на открытии частного детского садика и оценил его готовность к новому учебному году. Садик «Вершина Монтессори» расположен на ул. Радио, 21 и рассчитан на 100 детей. Это здание бывшей школы, которое много лет назад было передано в аренду.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокОднако долгие годы здание пустовало и разрушалось. В 2010 году администрация Владивостока вернула помещение в свое распоряжение, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Это было не помещение, а руины, - прокомментировал Игорь Пушкарёв, - на его восстановление требовались миллионы. В это время к нам поступило предложение от частного предпринимателя. Он готов был отремонтировать здание за свой счет, если ему отдадут его в аренду, и сделать в нем частный детский садик. На мой взгляд, администрация города должна не только строить муниципальные детские сады, но и помогать развиваться частным. И садик на улице Радио, 21 – это пример выгодного сотрудничества власти и частного бизнеса».

zrpress.ru, золотой рог, владивостокВ ходе ремонта здесь полностью отремонтировали фасад и кровлю, провели перепланировку, сделали внутреннюю отделку, закупили современную мебель, оборудовали пищеблок. Территория огорожена, на ней стоят яркие детские игровые комплексы. Дети здесь будут заниматься по известной системе Марии Монтессори.

Досье "ЗР"

Выдающийся итальянский ученый, врач-антрополог, философ, психиатр и психолог, педагог-гуманист Мария Монтессори (1870 -1952) снискала мировую известность своей уникальной и действенной системой воспитания и обучения маленьких детей. Метод Монтессори заключается в ее безграничной вере в природу ребенка, в ее стремлении исключить какое-либо авторитарное давление на развивающегося человека.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокМонтессори строила свою методику на наблюдениях за ребенком в естественных условиях. И считала, что невозможно чему-то научить ребенка, если он, как автомат, выполняет лишь то, что предписывается преподавателем. Ведь в таких условиях дети не имеют возможности проявлять себя, и поэтому совершенно невозможно познать их истинную природу. Основная идея заключалась в стимулировании ребенка к саморазвитию, поместив его в подготовленную среду, имеющую четкую логику построения и соответствующую психологическим потребностям ребенка.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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Комментарии

  • Анна21:41, 01.11.2013#

    Действительно хороший садик. у них есть сайт: там подробно описана сама система - просто Уникальная!!! советую! www. montessorivlad. ru

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