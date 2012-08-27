Ремонтные работы на центральной площади Владивостока подходят к концу

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа, ZRPRESS. Сегодня, 27 августа, глава Владивостока Игорь Пушкарёв проинспектировал ход ремонтных работ на центральной площади. Здесь полностью заменено дорожное покрытие, установлено новое освещение и флагштоки.

Одним из главных украшений площади станет эмблема саммита АТЭС, рабочие уже занимаются ее нанесением на обновленный асфальт.

Кроме этого на главной площади города продолжается монтаж десятиметрового стеклянного куба, в котором с 1 по 10 сентября разместится офис электронного правительства. Здесь можно будет получить код активации личного кабинета на портале госуслуг и задать интересующие вопросы специалистам.

Рабочим осталось благоустроить территорию. Сегодня они высаживают на клумбах кустарники и цветы, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».