«Паллада» в Городе ангелов

Российское учебное парусное судно «Паллада» пришвартовалось в порту Города ангелов 26 августа и пробудет там трое суток.

Переход от предыдущего места стоянки, порта Сан-Франциско, до порта Лос-Анджелеса составляет 420 миль. Таким образом, с начала экспедиции парусник «Паллада» преодолел уже 5 600 миль. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Дальрыбвтуза, дружественный визит «Паллады» в калифорнийский порт обещает стать весьма насыщенным. Запланированы экскурсии по городу, во время которых российские курсанты ознакомятся с достопримечательностями одного из крупнейших городов США: Музеем искусства Лос-Анджелеса, Голливудским бульваром, торговым районом Беверли Хиллз и др. Также состоится товарищеский матч между командами УПС «Паллада» и береговой охраны США; запланирован визит в яхт-клуб и экскурсия по SpaceX – американской компании-производителю космических ракет Falcon.

28 августа «Паллада» покинет Лос-Анджелес и возьмет курс на Гонолулу (США), ориентировочно парусник прибудет туда 12 сентября.