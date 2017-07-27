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Касперский предложил антивирусную программу бесплатно
Однако приморцы не спешат ею воспользоваться, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Вчера, 26 июля, генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» написал в своем блоге о запуске по всему миру бесплатного антивируса. Выпуск бесплатного антивируса «Лаборатория Касперского» приурочила к 20-летию компании.
«Есть отличная новость – мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — отметил генеральный директор Евгений КАСПЕРСКИЙ.
В посте сказано, что бесплатная версия не будет конкурировать с платными версиями. А работа над проектом велась на протяжении полутора лет. Вначале пробную версию смогли оценить жители России, Беларуси, Украины и Китая. В настоящее время программу могут скачать жители США, Канады и стран АТР. Для остальных программное обеспечение будет запущено до конца года.
По словам специалиста по работе с антивирусными программами «АСК Компьютерс» Виктора НИКОЛАЕВА, во Владивостоке программой пользуется и на нее есть спрос. Однако платная версия у людей вызывает большее доверия, чем бесплатная. При этом большой разницы между платной версией антивируса и бесплатной, нет. Бесплатная версия предоставляется только физическим лицам, при этом ее функционала достаточна, чтобы защитится от вирусов, шифровальщиков и спама.
«При установке платной версии на компьютерах происходит автоматическая настройка программы, а если устанавливать бесплатную версию, то пользователю придется самому настроить программу для оптимизации ее работы», - сказал Виктор Николаев.
По слухам, среди владивостокских специалистов-IT в ближайшее время во Владивостоке откроется офис компании «Лаборатория Касперского» во Fresh Plaze. Как минимум на это указывает объявления на сайте hh.ru.
Добавим, что бесплатные антивирусные продукты предоставляют многие разработчики как зарубежные, так и отечественные.
Иван КРЫШАН
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