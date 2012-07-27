Спецприемник для иностранных нелегалов в Приморье сможет вместить 50 человек

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля, ZRPRESS. Спецприемник для иностранных нелегалов, который планируют открыть в Артеме, будет рассчитан на пятьдесят человек.

Планируется, что иностранные граждане, помещенные в спецприемник, будут получать необходимое медицинское обслуживание.

Новое учреждение откроется в Артеме. На сегодняшний день готовится проект реконструкции здания. Предполагается, что спецприемник появится уже в январе 2013 года.

Поручение создать подобный центр для депортируемых иностранцев в каждом регионе Президент страны дал еще в 2010 году.

Напомним, что распоряжение о создании краевого государственного казенного учреждения Приморского края "Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации, было подписано в администрации Приморского края.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на вице-губернатора Приморского края Александра Лось.

Курировать работу спецучреждения будет управление по координации правоохранительной деятельности Приморского края.

«Золотой Рог».