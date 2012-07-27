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Специалисты ДВФУ помогли Владивостоку исправить надписи на дорожных указателях
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля, ZRPRESS. Специалисты передали администрации Владивостока перечень исправлений, которые они рекомендуют внести в недавно установленные дорожные указатели на английском языке.
Как известно, перевод некоторых названий улиц и остановок общественного транспорта вызвал у многих горожан и гостей краевого центра крайнее недоумение. Директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов сразу же предложил городской администрации безвозмездную помощь в составлении грамотных формулировок указателей. В Школе работают квалифицированные специалисты в области английского языка, которые готовы профессионально выполнить это работу.
Администрация Владивостока направила в адрес ДВФУ официальный запрос о содействии вместе с текстом всех дорожных указателей. Лингвисты ШРМИ, внимательно их проанализировав, подготовили детальные рекомендации по исправлению ошибок.
– Мы надеемся, что рекомендации наших специалистов будут учтены, – отметил директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов. – Мы готовы и дальше оказывать городским властям необходимую помощь в создании во Владивостоке среды, комфортной и для горожан, и для зарубежных гостей.
«Золотой Рог».
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