Во Владивостоке завершается строительство низководного моста Де-Фриз - Седанка

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. В Приморье завершается строительство низководного моста (эстакады) Де-Фриз - Седанка. Сейчас строители монтируют ливневую канализацию и устанавливают шумозащитные экраны в районе пересечения развязки с гострассой на улице Маковского.

Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», первый пусковой комплекс планируется запустить ориентировочно через две недели.

На третьем и четвертом участках автомобильной дороги «поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл» завершены работы по асфальтированию, сборке и установке барьерного ограждения, выполняются регуляционные работы (укрепление конусов обрешеткой).

Кроме того, на путепроводе в районе улицы Выселковой строители ведут работы по укреплению опор на крайних опорах. В районе Снеговой Пади производится монтаж укрепительной плитки на конусах крайних опор.

«Золотой Рог».