Глава Владивостока потребовал принять меры для обеспечения безопасности жителей в районе стройплощадки на Окатовой

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв провёл выездное совещание на строительной площадке в районе площади Окатовой с представителями компаний-подрядчиков "ТМК" и "РАСКО". Мэр Владивостока высказал претензии, что подрядчики не обеспечили в непосредственной близости от стройки необходимых мер безопасности для жителей района: здесь отсутствуют деревянные настилы для пешеходов, нет освещения, а также не уложен асфальт на временных проездах, что и является причиной пыли и грязи.

Административные комиссии администрации Владивостока уже неоднократно штрафовали строителей за неудовлетворительное санитарное содержание строительной площадки в районе площади Окатовой и загрязнение прилегающих улиц. Только за последнее время составлено порядка 10 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, строительство двухуровневой развязки планировали завершить в ноябре текущего года, однако сроки строительства отодвинуты, и в ходе встречи заместитель генерального директора "Тихоокеанской мостостроительной компании" Александр Яковлев озвучил другой срок - май 2012 года.

"Нас беспокоит, что работы ведутся в жилом массиве и горожане вынуждены испытывать большие неудобства, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв. - Все понимают, что строительство этой развязки крайне важно для города, но необходимо свести неудобства граждан к минимуму".

В ходе совещания были установлены сроки устранения замечаний - к 5 августа строители обязались оборудовать пешеходную зону, а до конца августа решить вопрос с временным освещением и асфальтированием временных проездов.

Стоит отметить, что для полива грунтовых дорог в районе площади Окатовой администрацией Владивостока уже на прошлой неделе направлена поливомоечная машина, которая несколько раз в день объезжает всю территорию и прилегающие улицы. Также силами МУПВ "Дороги Владивостока" восстановлено дорожное полотно по ул.В.Терешковой, где осуществляется движение автотранспорта по временной схеме, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.