Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо

Цитата: «Всегда говорил, что во Владивостоке самая лучшая молодёжь. В молодом и самом лучшем городе земли не может быть по-другому»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв обнародовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он поздравил молодых горожан с Днем молодежи, который отмечается в стране 27 июня.

«Всегда говорил, что во Владивостоке самая лучшая молодёжь. В молодом и самом лучшем городе земли не может быть по-другому

Наше молодое поколение умное, открытое, креативное и смелое, и это радует и восхищает. Нам надо брать с них пример и учиться жить так, как живут современные молодые люди.

Я убеждён, что молодёжь – это настоящая движущая сила. Именно поэтому в своё время мною было принято решение о создании во Владивостоке «Молодёжного ресурсного центра», организации премии «Есть за что!» и «Молодёжный вектор». Это всё для нашей молодёжи, чтобы они чувствовали, что нужны городу, чтобы знали, что они могут влиять и быть полезными, что их голос слышат, с их мнением считаются, что их ценят, уважают и ими гордятся.

С Днем молодёжи нас! Ведь, счастье наблюдать вокруг свободное и талантливое поколение, сохранившее в себе всё лучшее, заложенное предками и в то же время свободное от навязанных стереотипов. И молодёжь с праздником! С торжеством лета, романтики, дружбы и юности!»