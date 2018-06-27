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Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
27 Июня 2018, 13:29 | Владивосток
«Я люблю Владивосток, также как и каждый из вас…»
Праздничное поздравление от главы города Владивостока Виталия Веркеенко.
https://www.facebook.com/Vladivostok158/videos/191022011603761/
А мы напоминаем, что праздник состоится 30 июня (уже в эту субботу). Приходите всей семьей, будет весело! Полная программа праздника:
http://www.vlc.ru/event/news/1473
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