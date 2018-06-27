Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока

«Я люблю Владивосток, также как и каждый из вас…»

Праздничное поздравление от главы города Владивостока Виталия Веркеенко.

https://www.facebook.com/Vladivostok158/videos/191022011603761/

А мы напоминаем, что праздник состоится 30 июня (уже в эту субботу). Приходите всей семьей, будет весело! Полная программа праздника:

http://www.vlc.ru/event/news/1473