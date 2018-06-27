Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"

В субботу, 30 июня, компания «Стройкомплект» поздравит гостей и жителей Владивостока с Днем города и покажет всемирно известное шоу «Танцующие экскаваторы JCB».

Шоу начнется на центральной площади города в 13:00 и повторится в 18:30 и 22:00. У гостей праздника будет возможность увидеть, как машины массой более восьми тонн с помощью собственной гидравлической системы отрываются от земли и поднимаются на высоту более двух метров, а мини-погрузчики танцуют танго.

Весь день выставка техники будет открыта для посетителей. Все желающие смогут посидеть в кабине настоящих строительных машин и почувствовать себя операторами спецтехники. Для детей будут организованы конкурсы и викторины с призами. Вечерние танцы экскаваторов (в22 часа) пройдут совместно с программой файер-шоу.

Фото - https://kudago.com

Газета "Золотой Рог", Владивосток