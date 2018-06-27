"Паллада" станет символов праздника выпускников во Владивостоке

Считанные дни остались до грандиозного события — «Крылья Востока». 30 июня на набережной Цесаревича соберутся 10 000 выпускников. Кульминацией вечера станет проход по акватории бухты Золотой Рог парусника «Паллада».

В эти дни экипаж заканчивает последние приготовления: устанавливает световое оборудование, флаги расцвечивания, проверяет исправность такелажа. Во время мероприятия экипажу помогут курсанты Дальрыбвтуза, которые будут работать с парусами. А 28 июня судно выйдет в бухту для отработки точности исполнения всех манёвров. Во время появления «Паллады» в бухте развернётся световое шоу.

Парусник станет символом начала новой жизни выпускников. По словам организаторов, зрелищный праздник выпускников станет традиционным.

Газета "Золотой Рог", Владивосток