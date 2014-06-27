Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Парковок во Владивостоке стало еще меньше
Сделан еще один шаг в деле сокращения парковочных мест для автомобилей в центре Владивостока. На минувшей неделе «по многочисленным просьбам горожан» была закрыта очередная нелегальная парковка, расположившаяся прямо в центре города на улице Фокина в том месте, где раньше было разворотное кольцо троллейбуса. Теперь здесь будет пешеходная зона.
В администрации города сообщили о намерениях облагородить территорию, установить здесь цветочные клумбы и лавочки для отдыхающих. Бетонные блоки, которыми в среду был перегорожен проезд для автомобилей, уберут, а на их месте установят красивые металлические столбы.
"Мы должны избавляться от беспорядочного нагромождения автомобилей в центре города", - сообщил "ЗР" источник в администрации Владивостока, - "Приоритет в развитии транспортной инфраструктуры – общественный транспорт и пешеходное движение. В силу того, что через центр сегодня проходит большой транзитный поток с Эгершельда, мы пока не можем полностью закрыть въезд в историческую часть города автомобилям, как это практикуется во многих европейских государствах, но после реализации проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), возможно, придем и к этому".
Как удалось выяснить "ЗР" в разговоре с автомобилистами, на бывшем разворотном кольце троллейбуса на улице Фокина парковался не только личный автотранспорт работников окрестных магазинов, предприятий и учреждений, но и проводились встречи клуба любителей ретротехники "Иноходец". Раз в месяц туда съезжались владельцы старинных отечественных автомобилей "Победа", "Волга" и других раритетов.
"Мы перебрались сюда после того как стало невозможно собираться возле спорткомлекса "Олимпиец" на набережной", - посетовал в разговоре с корреспондентом "ЗР" один из участников клуба, - "Теперь, похоже, придется уходить и отсюда, подыскивать другое место. А в городе таких площадок остается все меньше".
Что касается строительства платных парковок, на которые можно было бы переместить автотранспорт с улиц и пешеходных зон, то в администрации Владивостока говорят об отсутствии к существующим проектам интереса инвесторов. Город не намерен возводить дорогостоящие объекты за бюджетные деньги, а частный бизнес предпочитает вкладываться в те проекты, которые считает более прибыльными. Потому на месте предполагаемых автопарковок и появляются то храмы, то торговые центры. Что, в общем-то, в свете обозначенной проблемы, выглядит как одно и то же.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке искали хорошие руки для котят
- Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина
- Стало известно точное время начала снегопада во Владивостоке
- Новые улицы появились во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока: "Нас мучают жаждой"
- К делу экс-мэра Владивостока подключился Конституционный суд
- "Уж коль довелось оказаться в тюрьме, хотелось бы иметь такого соседа"
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
Новости раздела
- Во Владивостоке искали хорошие руки для котят
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина
- Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом
- У экс-мэра Владивостока нашлись союзники в Конституционном суде
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei