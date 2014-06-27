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Парковок во Владивостоке стало еще меньше

27 Июня 2014, 17:33 | Владивосток

Сделан еще один шаг в деле сокращения парковочных мест для автомобилей в центре Владивостока. На минувшей неделе «по многочисленным просьбам горожан» была закрыта очередная нелегальная парковка, расположившаяся прямо в центре города на улице Фокина в том месте, где раньше было разворотное кольцо троллейбуса. Теперь здесь будет пешеходная зона.

В администрации города сообщили о намерениях облагородить территорию, установить здесь цветочные клумбы и лавочки для отдыхающих. Бетонные блоки, которыми в среду был перегорожен проезд для автомобилей, уберут, а на их месте установят красивые металлические столбы.

"Мы должны избавляться от беспорядочного нагромождения автомобилей в центре города", - сообщил "ЗР" источник в администрации Владивостока, - "Приоритет в развитии транспортной инфраструктуры – общественный транспорт и пешеходное движение. В силу того, что через центр сегодня проходит большой транзитный поток с Эгершельда, мы пока не можем полностью закрыть въезд в историческую часть города автомобилям, как это практикуется во многих европейских государствах, но после реализации проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), возможно, придем и к этому".

Как удалось выяснить "ЗР" в разговоре с автомобилистами, на бывшем разворотном кольце троллейбуса на улице Фокина парковался не только личный автотранспорт работников окрестных магазинов, предприятий и учреждений, но и проводились встречи клуба любителей ретротехники "Иноходец". Раз в месяц туда съезжались владельцы старинных отечественных автомобилей "Победа", "Волга" и других раритетов.

"Мы перебрались сюда после того как стало невозможно собираться возле спорткомлекса "Олимпиец" на набережной", - посетовал в разговоре с корреспондентом "ЗР" один из участников клуба, - "Теперь, похоже, придется уходить и отсюда, подыскивать другое место. А в городе таких площадок остается все меньше".

Что касается строительства платных парковок, на которые можно было бы переместить автотранспорт с улиц и пешеходных зон, то в администрации Владивостока говорят об отсутствии к существующим проектам интереса инвесторов. Город не намерен возводить дорогостоящие объекты за бюджетные деньги, а частный бизнес предпочитает вкладываться в те проекты, которые считает более прибыльными. Потому на месте предполагаемых автопарковок и появляются то храмы, то торговые центры. Что, в общем-то, в свете обозначенной проблемы, выглядит как одно и то же.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: парковка 



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