Владивосток готов к празднованию Дня города

Итоговое заседание организационного комитета по подготовке торжественных и праздничных мероприятий в честь 154-й годовщины Владивостока состоялось в администрации города.

Специалисты администрации города, представители правоохранительных органов и общественных организаций обсудили ряд организационных моментов и вопросы безопасности.

«Все основные мероприятия запланированы и подготовлены, однако необходимо ещё раз проверить и обсудить ряд организационных моментов", - отметила председатель оргкомитета, заместитель главы администрации города Елена Щёголева.

Так, в ходе заседания обсудили вопросы построения участников театрализованного шествия. В колоннах проедут байкеры и декорированные платформы и автомобили, поэтому особое внимание было уделено вопросам безопасности – на каком расстоянии от техники могут идти люди, какие автомобили могут быть в колонне и многие другие.

Напомним, празднование Дня города будет разделено на 2 части. В среду, 2 июля, состоятся торжественные мероприятия - возложение цветов к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову, к стеле «Владивосток - город воинской славы». Затем состоится уже ставшая традиционной в нашем городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого. Продолжится празднование Дня города торжественным собранием общественности города.

В субботу, 5 июля, пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гуляния, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на пешеходной части улицы Адмирала Фокина и на набережной Спортивной гавани.

Завершится празднование красочным фейерверком. В этом году увидеть фейерверк можно будет в трёх точках Владивостока в 22 часа: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском.

ZRPRESS.RU, Владивосток