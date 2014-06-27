Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток готов к празднованию Дня города
Итоговое заседание организационного комитета по подготовке торжественных и праздничных мероприятий в честь 154-й годовщины Владивостока состоялось в администрации города.
Специалисты администрации города, представители правоохранительных органов и общественных организаций обсудили ряд организационных моментов и вопросы безопасности.
«Все основные мероприятия запланированы и подготовлены, однако необходимо ещё раз проверить и обсудить ряд организационных моментов", - отметила председатель оргкомитета, заместитель главы администрации города Елена Щёголева.
Так, в ходе заседания обсудили вопросы построения участников театрализованного шествия. В колоннах проедут байкеры и декорированные платформы и автомобили, поэтому особое внимание было уделено вопросам безопасности – на каком расстоянии от техники могут идти люди, какие автомобили могут быть в колонне и многие другие.
Напомним, празднование Дня города будет разделено на 2 части. В среду, 2 июля, состоятся торжественные мероприятия - возложение цветов к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову, к стеле «Владивосток - город воинской славы». Затем состоится уже ставшая традиционной в нашем городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого. Продолжится празднование Дня города торжественным собранием общественности города.
В субботу, 5 июля, пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гуляния, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на пешеходной части улицы Адмирала Фокина и на набережной Спортивной гавани.
Завершится празднование красочным фейерверком. В этом году увидеть фейерверк можно будет в трёх точках Владивостока в 22 часа: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском.
ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
Новости раздела
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- "Большой Владивосток" становится еще больше
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Крейсер "Варяг" станет еще более убойным
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности