Гастарбайтеры Владивостока: Всем спасибо, все свободны

Гастарбайтеры со строек саммита АТЭС должны покинуть Приморье до 31 июля, в этот день заканчивается действие трудовых контрактов, заключенных с подрядными организациями.

Однако проблема выезда иностранных рабочих не только с острова Русского, но и с территории Приморья и РФ не так проста. Вывезти их должен тот, кто нанял на работу и заключил контракт. По словам вице-губернатора Александра ЛОСЯ, «субподрядные организации должны не только проработать схему отправки, но и согласовать процесс вывоза рабочих со специалистами УФМС, УМВД, управления полиции на транспорте по Приморскому краю». Для этого необходимо заранее организовать оформление всех разрешительных документов на выезд. В администрацию края график выезда рабочих со строек саммита АТЭС должен был быть представлен ко вчерашнему дню.

Скрытое – неозвучиваемое, но подразумевающееся - течение этой проблемы заключается в том, что многие гастарбайтеры хотели бы остаться в Приморье и найти работу. Однако, столь масштабных строек, какими были объекты саммита АТЭС, в крае не планируется, и вряд ли для иностранцев найдутся рабочие места. Объяснить это власти пытаются, действуя, в частности, через национальные диаспоры края.

Законодательная проблема заключается также и в том, по российским законам, приглашенные на стройки саммита гастарбайтеры работали вне рамок ежегодной квоты на иностранную рабочую силу. Именно поэтому, желая остаться в Приморье, они не могут рассчитывать ни на временное разрешение на проживание, ни на получение патента, которые легализует пребывание на территории РФ. По закону им надо вернуться на родину, потом въехать на территорию РФ и только тогда уже приобретать патент или право на временное проживание. Втолковать логичность такой процедуры порой, бывает нелегко.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".