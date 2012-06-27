Акулы у берегов Приморья - как у себя дома

Два случая появления крупных акул уже зафиксировано в июне у берегов Приморья. Хищники отличаются от постоянно обитающих в акватории края сельдевых акул и представляют реальную опасность для людей, сообщает телеканал «Вести-Приморье».

Ведущий научный сотрудник Института биологии моря Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир ДОЛГАНОВ сообщил в пятницу местному телеканалу, что замеченные жителями края акулы более трех метров в длину.

«Неопасные для человека сельдевые акулы не достигают таких размеров, поэтому можно говорить, что в наших водах уже появились морские хищницы, которые могут представлять потенциальную угрозу для людей», - сказал ученый.

Он напомнил, что на зиму акулы уходят в теплые воды, а примерно с середины июня с повышением температуры воды морские хищницы начинают подходить к берегам Приморья. По его словам, в прибрежных водах края обитают 15 видов акул. Реальную опасность для человека представляют собой белая акула, акула мако, рыба-молот, тигровая акула.

В российских водах Японского моря или, грубо говоря, в заливе Петра Великого, насчитывается 7 семейств акул с 12 их видами, пишет ресурс «В окияне-море».

Учёные по-разному объясняют появление акул-людоедов на Дальнем Востоке. Кто-то говорит, что акулы есть знак качества, доказательство чистоты воды Японского моря у российских берегов. Завлаб промысловой океанографии ТИНРО-центра, кандидат географических наук Геннадий ХЕН говорит, что причина в изменении биоценоза морей Дальнего Востока. Оно может быть вызвано массовым и постоянным заносом к нам тропических и субтропических вод с посторонней нашим морям флорой и фауной. Причиной тому - интенсивное торговое судоходство и полное безразличие отечественных портовых властей к сбросу балластной воды прибывающими судами. В других морских державах сброс балласта – строго контролируемый процесс. Как-никак, речь идёт о сотнях тысяч тонн воды, насыщенной чужой жизнью. Эта жизнь начинает приспосабливаться к новым условиям, мутирует сама и вызывает мутации в окружающей среде. Новому биологическому процессу не то, что не противодействуют и не изучают – даже не фиксируют».

"Золотой Рог".